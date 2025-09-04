После отмены беспилотной опасности в расписание школ Ессентуков вернули первую смену

В Ставропольском крае отменили режим беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Соответствующее сообщение появилось в 7:06 — режим действовал всю ночь. В то же время, в 7:00, в Telegram-канале глава Ессентуков Владимир Крутников написал, что в связи с тем, что отбоя беспилотной опасности нет, первая смена школ переводится на дистанционный формат работы. Детские сады успели перевести на свободное посещение.

«Дети, идем в школу», — написал господин Крутников в 7:07.

Константин Соловьев