В Кемерове прошли первые матчи Кубка России по хоккею с мячом

В Кемерове 3 сентября стартовали первые официальные соревнования по хоккею с мячом в сезоне 2025/2026. В столице Кузбасса состоялись матчи в группе «Восток» Кубка России.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Настоящей борьбы в первых матчах «Востока» не получилось. Новосибирский «Сибсельмаш» легко обыграл иркутский клуб «Байкал-Энергия» (8:1), а местный «Кузбасс» — абаканские «Саяны» (7:0).

В этой группе выступают также «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Енисей» (Красноярск) и «Кузбасс-2». По итогам кругового турнира, который завершится 11 сентября, четыре лучших команды «Востока» выйдут в плей-офф. Туда попадут также четыре лучшие команды из группы «Запад», игры в которой начнутся 6 сентября.

Валерий Лавский