С экс-игрока «Авангарда» Ивана Телегина приставы взыскивают 72 млн рублей

С бывшего игрока омского ХК «Авангард» Ивана Телегина по требованию приставов принудительно взыскивают 71,6 млн руб. Часть требований заявлены в пользу бывшей супруги спортсмена, заслуженной артистки России Пелагеи Хановой, пишет ТАСС.

Исполнительные производства в отношении хоккеиста открыты на основании материалов, поступивших из Никулинского суда Москвы и Одинцовского горсуда. Иван Телегин с лета 2016 года был женат на певице Пелагее. В мае 2020-го артистка официально подала на развод, к декабрю бракоразводный процесс был завершен.

В июле прошлого года стало известно, что судебные приставы начали исполнительное производство в отношении олимпийского чемпиона по взысканию долгов «имущественного характера в пользу физических и юридических лиц» на общую сумму 59,7 млн руб.

Иван Телегин был игроком сборной России. В 2018 году он стал олимпийским чемпионом. Хоккеист также является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. С 2021-го по 2024 год выступил за хоккейный клуб «Авангард». Кубок Гагарина игрок выиграл в составе «ЦСКА» в сезоне 2018/2019.

Александра Стрелкова