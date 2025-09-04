Филиал концерна «Росэнергоатом» появится в Приморье до конца года

Филиал концерна «Росэнергоатом» появится до конца года в Приморье. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на Восточном экономическом форуме.

«Я начну с главного — это строительство, собственно, мегаваттных мощностей здесь, в Приморье. …До конца года появится новое юридическое лицо, приморский филиал концерна "Росэнергоатом"»,— сказал Лихачев, выступая на сессии «Электроэнергия для развития Дальнего Востока» (цитата по ТАСС).

Как сообщил господин Лихачев, для концерна почти выбрана площадка, на которую планируется «выйти уже в следующем году». “Нам предстоит провести анализ инвестиционного сценария, создать все обоснования безопасности, поработать с населением”,— сказал глава «Росатома».