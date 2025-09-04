Суд обязал Фургала компенсировать расходы давших на него показания свидетелей

Отбывающий срок заключения бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал по решению суда оплатит более 450 тыс. руб. судебных издержек — расходов на проезд свидетелей обвинения по его делу и на хранение двух его машин. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

90 тыс. руб. было потрачено на оплату стоянки машин Фургала Toyota Land Cruiser и Lexus LX 570, остальная сумма — на проезд и проживание двух потерпевших и 17 свидетелей еще на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства. Адвокат Фургала подавала апелляцию, в которой просила возместить расходы из федерального бюджета, поскольку они пошли на свидетелей стороны обвинения. Однако суд отклонил этот довод, посчитав, что «для осуществления производства по данному уголовному делу была необходима явка именно этих лиц».

Сергея Фургала, на тот момент еще губернатора Хабаровского края, задержали 9 июля 2020 года. В феврале 2023 года за организацию убийств двоих предпринимателей и покушения на третьего в 2004—2005 годах он был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. На длительные сроки также были осуждены еще трое фигурантов-подельников.

Эрнест Филипповский, Хабаровск