Хабаровские власти допускают сотрудничество с ExxonMobil на фоне дефицита газа

Власти Хабаровского края не исключают сотрудничества с компанией ExxonMobil, если эта компания вернется в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора региона Дмитрия Демешина на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Глава Хабаровского края поблагодарил ПАО «Роснефть» за решение о поставках в регион 3 млрд кубометров газа до 2028 года и оценил возможности на перспективу.

«До настоящего времени у нас открыт вопрос поставок газа после этого времени. Более того, мы понимаем, что у нас придут те договоренности, которые, возможно, у нас возникнут еще и с ExxonMobil, если они теоретически могут возвращаться», — сказал господин Демешин.

По оценкам губернатора, потребности Хабаровского края в газе к 2028 году вырастут до 6,5 млрд куб. м (в 2024-м оно составляло 3,1 куб. м), а к 2030 году — до 9 млрд куб. м.

«Налицо дефицит. И на каждой встрече инвесторы поднимают вопрос — отказ в техприсоединении по газу. Ну, какой инвестклимат, если мы не даем им техприсоединения и уверенности в этом. Поэтому нужны конкретные решения»,— добавил он. (цитата по «Интерфакс»).

Господин Демешин ожидает завершения в 2026 году строительства газопровода-перемычки Белогорск—Хабаровск (соединит магистральные газопроводы «Сила Сибири» и «Сахалин—Хабаровск—Владивосток»), и надеется на ускорение запуска Южно-Киринского месторождения на Сахалине.

Эрнест Филипповский, Хабаровск