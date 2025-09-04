Власти дальневосточных регионов ужесточают правила продажи алкоголя

Губернаторы четырех дальневосточных регионов — Магаданской, Амурской областей, а также Камчатского края и Якутии инициируют ужесточение правил продажи алкоголя. Об этом губернаторы территорий сообщили РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

В частности, глава Магаданской области Сергей Носов пообещал «продолжать закручивать гайки» по сокращение мест продаж, особенно вблизи школ, детских садиков, спортивных и здравоохранительных учреждений, так как по его мнению «алкоголь в шаговой доступности — это неправильно».

В Амурской области в ближайшее время будет ограничено допустимое расстояние между точками продажи алкоголя и соцобъектами, а также жилыми домами, сообщил губернатор Василий Орлов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что краевые власти «не собираются останавливаться» в ужесточении требований к продаже алкоголя в многоквартирных домах. А глава Якутии Айсен Николаев объявил о задаче «последовательно уничтожить» нелегальные кафе или круглосуточные точки общепита, которые в жилых домах продают алкоголь.

Влад Никифоров