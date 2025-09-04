В проекты на острове Русском в Приморье вложат 180 млрд рублей

В ближайшие пять лет в проекты на острове Русском в Приморье будет вложено около 180 млрд руб. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев.

Средства будут направлены в проекты, реализуемые в рамках режимов специального административного района (САР), территорий опережающего развития (ТОР) и инновационного научно-технического центра (ИНТЦ).

Господин Алтабаев отметил, что Минвостокразвития совместно с правительством Приморского края уже работает над улучшением инфраструктуры на острове. Он добавил, что Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики уже занимается оформлением необходимых технических условий, в том числе для подведения электричества и строительства очистных сооружений.

«Второе — режим ИНТЦ. Здесь мы с правительством договорились, что нужно действовать быстрее. Мы, федеральная власть, уже порядка 20 млрд руб. предусмотрели на законодательном уровне — это закон о бюджете. Первые 2,7 млрд уже довели Приморью»,— сказал Виталий Алтабаев.

Виктория Колганова, Владивосток