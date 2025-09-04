Лавров примет участие во встрече РФ — ССАГПЗ в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в восьмом раунде стратегического диалога РФ — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Восточного экономического форума.

Стратегический диалог пройдет 11 сентября в Сочи, уточнила представитель ведомства.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.