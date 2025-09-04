Ярославская школа будет сотрудничать с интернатом в Киргизии

Между школой № 32 им. В. В. Терешковой Ярославля и школой-интернатом № 11 им. В. В. Терешковой города Ош (Киргизия) подписано соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в мэрии Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Школа-интернат №11

Фото: Мэрия города Ош Школа-интернат №11

Фото: Мэрия города Ош

Соглашение было подписано в рамках открытия нового здания киргизской школы-интерната. Во время прямого эфира первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, уроженка Ярославской области, вспомнила о давнем сотрудничестве двух школ.

«Стороны приняли решение о долгосрочном сотрудничестве в сфере культурно-просветительского школьного обмена, целями которого являются обмен опытом работы по вопросам организации педагогического процесса, развитие дружеских контактов между педагогами и администрацией, развитие дружеских контактов между обучающимися для повышения их коммуникативных компетенций, знакомства с культурой и историей своих стран в ходе обменных программ»,— сообщили в мэрии.

В мае 2023 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Ярославлем и Ошем. Сотрудничество ведется в основном в сфере официальных обменов, изучения опыта муниципального управления. Также активно сотрудничают педагогические вузы.