В Ярославле задержали 73 детей за ночные прогулки

В Ярославле за первое полугодие 2025 года было выявлено 73 ребенка в возрасте до 16 лет, находящихся в ночное время в общественном месте без сопровождения взрослых. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по социальной политике муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Вячеслав Юрасов, Коммерсантъ Фото: Вячеслав Юрасов, Коммерсантъ

Как сообщила начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав мэрии Марина Шишкина, все несовершеннолетние были переданы родителями. Всего было составлено 50 протоколов, из них 45 — на родителей.

Алла Чижова