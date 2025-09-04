Средняя стоимость ОСАГО в первой половине 2025 года снизилась на 4,3%

Средняя стоимость полисов ОСАГО в России в первой половине 2025 года снизилась на 4%, до 6,8 тыс. руб., сообщили в Банке России. При этом, по данным статистики, выплаты по ним выросли в среднем на 17% и составили 108,4 тыс. руб.

За первые шесть месяцев 2025 года было оформлено 17,9 млн классических полисов ОСАГО, что на 4,2% больше, чем годом ранее.

Увеличилось также количество договоров каско — почти на 5%. Средняя страховая премия по каско для граждан почти не изменилась, составив 20,3 тыс. руб., а средняя выплата выросла почти на 12%, до 183,1 тыс. руб., отметили в ЦБ.