В секретной службе США не хватает квалифицированных снайперов

Первые лица США могут пострадать из-за нехватки кадров в секретной службе страны. В докладе министерства внутренней безопасности США отметили, что в ее рядах не хватает квалифицированных снайперов. Их группа укомплектована на 73% ниже необходимого уровня.

«Недостаточное укомплектование контрснайперами может ограничить способность Секретной службы обеспечивать надлежащую защиту высших руководителей страны, что может привести к риску ранения или убийства, а также к нанесению безопасности страны ущерба общенационального масштаба»,— отметили в докладе.

В докладе сообщили, что некоторые контрснайперы не прошли обязательную переквалификацию. При это, они работали на 47 мероприятиях из 426 с участием защищаемых лиц в прошлом году.

В сентябре прошлого года, Секретная служба США отчиталась об ошибках, допущенных перед покушением на президента Дональда Трампа 13 июля. Сотрудники выявили проблему взаимодействия охраны и технические неполадки. Как отметили в отчете, агенты должны были оценить обстановку и занять наиболее важные точки, но на крыше одного из складов, на которую забрался стрелок, никого не было, а сам он был не замечен.