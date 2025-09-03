Курс доллара. Прогноз на 4–5 сентября

Дмитрий Рожков,

директор казначейства В перспективе недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80–82 руб./$ После заметного укрепления рубля в первой половине года национальная валюта постепенно возобновляет тренд на ослабление. Основной причиной выступает ожидаемое изменение баланса спроса и предложения валюты на рынке в пользу дефицита на фоне смены сберегательной парадигмы в направлении восстановления потребительской активности. Мы полагаем, что в перспективе недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80–82 руб./$. Однако по мере приближения сентябрьского заседания Банка России и ожидаемого снижения ключевой ставки рубль может ускорить темпы ослабления в направлении 85 руб./$.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Плавное ослаблении национальной валюты Рубль сохраняет нейтральную динамику, однако вернуться к летним максимумам у него вряд ли получится. Тенденция обменных курсов скорее сигнализирует о плавном ослаблении национальной валюты на фоне признаков активизации конечного спроса и ожидания снижения доходностей рублевых активов. Объем покупок валюты Минфином на очередной период увеличился лишь на 1 млрд руб. в день, что вряд ли окажет влияние на расстановку сил на внутреннем валютном рынке.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Смягчение риторики главы ФРС США может стать негативным фактором для доллара В фокусе — решение Минфина увеличить продажу валюты по бюджетному правилу до 1,4 млрд руб. в день на фоне прогнозов по недополучению нефтегазовых доходов. На стороне российского рубля — сохранение безработицы в июле на историческом минимуме, ускорение июльского роста потребления в розничной торговле, платных услугах населению и общепите. При этом добавить ему напряженности может восстановление импорта, повышающее спрос на иностранную валюту. Тем временем смягчение риторики главы ФРС США может стать негативным фактором для доллара. На его стороне — статистика по экономическому росту в США во втором квартале, который оказался выше ожидаемого на фоне стабильности в потребительских расходах. В фокусе — предстоящее 7 сентября заседание ОПЕК+, где будет решена дальнейшая судьба ограничений на добычу.