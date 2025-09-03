Курс доллара. Прогноз на 4–5 сентября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Российская валюта ускорила падение против ведущих мировых валют. По итогам внебиржевых торгов среды курс доллара закрылся выше уровня 81 руб./$, прибавив с начала недели 1,1 руб. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, вырос на 51 коп., до отметки 80,84 руб./$. Давление на курс рубля оказывают сократившиеся продажи валюты экспортерами, а также ожидания дальнейших шагов Банка России по снижению ключевой ставки.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|79.50-81.50
|Банк Зенит
|81.00
|Банк Русский Стандарт
|80.00-82.00
|ПСБ
|79.00-83.00
|«Цифра банк»
|80.00-82.00
|Консенсус-прогноз *
|80.90
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
В перспективе недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80–82 руб./$
После заметного укрепления рубля в первой половине года национальная валюта постепенно возобновляет тренд на ослабление. Основной причиной выступает ожидаемое изменение баланса спроса и предложения валюты на рынке в пользу дефицита на фоне смены сберегательной парадигмы в направлении восстановления потребительской активности. Мы полагаем, что в перспективе недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80–82 руб./$. Однако по мере приближения сентябрьского заседания Банка России и ожидаемого снижения ключевой ставки рубль может ускорить темпы ослабления в направлении 85 руб./$.
Плавное ослаблении национальной валюты
Рубль сохраняет нейтральную динамику, однако вернуться к летним максимумам у него вряд ли получится. Тенденция обменных курсов скорее сигнализирует о плавном ослаблении национальной валюты на фоне признаков активизации конечного спроса и ожидания снижения доходностей рублевых активов. Объем покупок валюты Минфином на очередной период увеличился лишь на 1 млрд руб. в день, что вряд ли окажет влияние на расстановку сил на внутреннем валютном рынке.
Смягчение риторики главы ФРС США может стать негативным фактором для доллара
В фокусе — решение Минфина увеличить продажу валюты по бюджетному правилу до 1,4 млрд руб. в день на фоне прогнозов по недополучению нефтегазовых доходов. На стороне российского рубля — сохранение безработицы в июле на историческом минимуме, ускорение июльского роста потребления в розничной торговле, платных услугах населению и общепите. При этом добавить ему напряженности может восстановление импорта, повышающее спрос на иностранную валюту. Тем временем смягчение риторики главы ФРС США может стать негативным фактором для доллара. На его стороне — статистика по экономическому росту в США во втором квартале, который оказался выше ожидаемого на фоне стабильности в потребительских расходах. В фокусе — предстоящее 7 сентября заседание ОПЕК+, где будет решена дальнейшая судьба ограничений на добычу.
Снижение рубля — это вопрос времени
Доллар остается в диапазоне 80–82 руб. и постепенно смещается к середине интервала. Это движение происходит не столько из-за самого ослабления рубля, сколько из-за колебания доллара. Тем не менее тренд на ослабление рубля наметился с конца июля. За неполных два месяца рубль «похудел» примерно на 2,5%. Снижение рубля — это вопрос времени. Полагаем, что во второй половине осени процесс ускорится и к концу года курс будет ближе к 90 руб./$. Валютный рынок остается «тонким», и незначительное изменение текущих условий может привести к существенному сдвигу рубля. Ожидаем скорое восстановление импорта, которое будет поддержано снижением ключевой ставки и постепенным восстановлением кредитования. Ориентир на ближайшие дни — 80–82 руб./$.