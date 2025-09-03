Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Курс доллара. Прогноз на 4–5 сентября

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Российская валюта ускорила падение против ведущих мировых валют. По итогам внебиржевых торгов среды курс доллара закрылся выше уровня 81 руб./$, прибавив с начала недели 1,1 руб. Официальный курс доллара, рассчитываемый Банком России, вырос на 51 коп., до отметки 80,84 руб./$. Давление на курс рубля оказывают сократившиеся продажи валюты экспортерами, а также ожидания дальнейших шагов Банка России по снижению ключевой ставки.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
«БКС Мир инвестиций» 79.50-81.50
Банк Зенит 81.00
Банк Русский Стандарт 80.00-82.00
ПСБ 79.00-83.00
«Цифра банк» 80.00-82.00
Консенсус-прогноз * 80.90

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Дмитрий Рожков

Дмитрий Рожков,
директор казначейства

В перспективе недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80–82 руб./$

После заметного укрепления рубля в первой половине года национальная валюта постепенно возобновляет тренд на ослабление. Основной причиной выступает ожидаемое изменение баланса спроса и предложения валюты на рынке в пользу дефицита на фоне смены сберегательной парадигмы в направлении восстановления потребительской активности. Мы полагаем, что в перспективе недели рубль продолжит консолидироваться в диапазоне 80–82 руб./$. Однако по мере приближения сентябрьского заседания Банка России и ожидаемого снижения ключевой ставки рубль может ускорить темпы ослабления в направлении 85 руб./$.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
руководитель направления аналитического сервиса

Плавное ослаблении национальной валюты

Рубль сохраняет нейтральную динамику, однако вернуться к летним максимумам у него вряд ли получится. Тенденция обменных курсов скорее сигнализирует о плавном ослаблении национальной валюты на фоне признаков активизации конечного спроса и ожидания снижения доходностей рублевых активов. Объем покупок валюты Минфином на очередной период увеличился лишь на 1 млрд руб. в день, что вряд ли окажет влияние на расстановку сил на внутреннем валютном рынке.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Смягчение риторики главы ФРС США может стать негативным фактором для доллара

В фокусе — решение Минфина увеличить продажу валюты по бюджетному правилу до 1,4 млрд руб. в день на фоне прогнозов по недополучению нефтегазовых доходов. На стороне российского рубля — сохранение безработицы в июле на историческом минимуме, ускорение июльского роста потребления в розничной торговле, платных услугах населению и общепите. При этом добавить ему напряженности может восстановление импорта, повышающее спрос на иностранную валюту. Тем временем смягчение риторики главы ФРС США может стать негативным фактором для доллара. На его стороне — статистика по экономическому росту в США во втором квартале, который оказался выше ожидаемого на фоне стабильности в потребительских расходах. В фокусе — предстоящее 7 сентября заседание ОПЕК+, где будет решена дальнейшая судьба ограничений на добычу.

Илья Федоров

Илья Федоров,
главный экономист

Снижение рубля — это вопрос времени

Доллар остается в диапазоне 80–82 руб. и постепенно смещается к середине интервала. Это движение происходит не столько из-за самого ослабления рубля, сколько из-за колебания доллара. Тем не менее тренд на ослабление рубля наметился с конца июля. За неполных два месяца рубль «похудел» примерно на 2,5%. Снижение рубля — это вопрос времени. Полагаем, что во второй половине осени процесс ускорится и к концу года курс будет ближе к 90 руб./$. Валютный рынок остается «тонким», и незначительное изменение текущих условий может привести к существенному сдвигу рубля. Ожидаем скорое восстановление импорта, которое будет поддержано снижением ключевой ставки и постепенным восстановлением кредитования. Ориентир на ближайшие дни — 80–82 руб./$.

