Небольшие надежды малого бизнеса

Деловая активность малого и среднего предпринимательства (МСП) в Черноземье демонстрирует признаки оживления. Во втором квартале отражающий динамику в секторе индекс RSBI (измеряется в Белгородской, Воронежской и Липецкой областях) выбирается из зоны стагнации. Участники рынка фиксируют рост продаж, а также ожидают дальнейшего увеличения выручки и все чаще задумываются о кредитных ресурсах на фоне снижающейся ключевой ставки. Эксперты и участники рынка соглашаются, что «есть отрасли, которые сейчас на подъеме», однако общая ситуация в экономике «никого не радует».

В распоряжении «Ъ-Черноземье» оказались результаты исследования RSBI в макрорегионе. Во втором квартале 2025 года (последние доступные данные на текущий момент) деловая активность МСП в Белгородской области возросла: индекс составил 50,1 пункта (показатель ниже 50 пунктов означает уход индекса в отрицательную зону). По оценке аналитиков, регион на 27-м месте по стране в рейтинге по самочувствию МСП. Во втором квартале 2024 года индекс в регионе был ниже — 48,3 пункта.

Индекс RSBI (Russia Small Business Index) — это ежемесячный индикатор, отражающий текущее состояние и ожидания деловой активности в сегменте микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ) в России. Он рассчитывается Промсвязьбанком (ПСБ), общественной организацией «Опора России» и агентством Magram Market Research по итогам опроса 1,8 тыс. предпринимателей.

К первому кварталу 2025 года в регионе зафиксирован рост активности МСП на 5,5 процентного пункта (п. п.). Компонента (одна из составляющих индекса) «Продажи» во втором квартале в Белгородской области, по оценке аналитиков, продемонстрировала улучшение относительно первых месяцев года (+5,5 п. п.) благодаря росту «позитивных ожиданий бизнеса», но по-прежнему остается ниже общероссийских значений. Ожидания роста выручки увеличились на 14 п. п., достигнув 27%. Доля предпринимателей, прогнозирующих снижение продаж, сократилась на 15 п. п., до 23%.

Фактическая динамика оказалась заметно слабее ожиданий и ощущений. О снижении выручки сообщили 70% опрошенных компаний в регионе — это на 23 п. п. больше, чем в среднем по стране. Рост продаж зафиксировали только 3% предприятий (–3 п. п. к январю—марту). Компонента «Кадры» в апреле—июне снизилась на 3,1 п. п. до 47,7 пункта, оказавшись в отрицательной зоне. Планы по найму остаются ограниченными, а часть компаний готовятся к оптимизации штата. На этом фоне положительную динамику продемонстрировали показатели, связанные с финансированием: компонента «Кредиты» вышла из стагнации и выросла на 9,4% до 60,2 пункта. Улучшение условий кредитования позволило резко увеличить и инвестиционную активность: соответствующая компонента прибавила 8,6%, достигнув 61,3 пункта — максимального уровня с конца 2017 года.

Активность МСП в Воронежской области (14-е место по стране) показала во втором квартале 52,6 пункта RSBI, что ниже прошлогоднего значения (58,9 пункта), но выше уровня первого квартала 2025 года — рост составил 4,2 п. п. Компонента «Продажи» относительно января—марта прибавила 7,9% и достигла 47,9 пункта, обогнав среднероссийский показатель. Оптимизм предпринимателей усилился: 30% респондентов заявили о росте ожиданий выручки, что на 23% больше, чем в начале года. Фактические продажи также улучшились — рост зафиксировали 18% компаний (+11% к январю–марту). «При этом RSBI все еще не преодолел порог в 50 пунктов, что свидетельствует о сохраняющихся трудностях с реализацией товаров и услуг»,— комментируют аналитики ПСБ.

Положительная динамика наблюдается и в кадровой компоненте — 55,4 пункта (+7,5 п. п.), что указывает на рост уверенности предпринимателей в возможности сохранять или расширять штат. Спрос на заемные ресурсы за квартал вырос (с 15 до 22%), что позволило компоненте «Кредиты» прибавить несколько пунктов. Инвестиционная активность МСП высокая, как считают аналитики, «благодаря позитивным ожиданиям»: 20% компаний заявили о планах увеличить вложения в развитие, что на 5 п. п. выше кварталом ранее.

«Фактическая инвестактивность пока остается слабой. Доля предприятий, расширяющих бизнес, удержалась на уровне 12%, тогда как число компаний, свернувших деятельность, увеличилось до 13% (+10 п. п.)»,— добавили в банке

В Липецкой области (19-е место) во втором квартале индекс составил 51,1 пункта. Этот показатель ниже прошлогоднего значения: в апреле–июне 2024 года фиксировалось 54,8 пункта. Но по отношению к первому кварталу все же наблюдается незначительный рост — на 0,4 п. п. Компонента «Продажи» опустилась до 46,1 пункта: это, по мнению аналитиков, «свидетельствует об усилении сложностей со сбытом у предпринимателей». Рост выручки при этом прогнозируют 29% участников опроса, тогда как 20% ожидают сокращения объемов продаж. Фактические показатели также смещены в негативную зону: о снижении выручки сообщили 40% предпринимателей, что на 11% выше уровня первого квартала.

Вместе с тем 16% компаний зафиксировали рост продаж, что на 9 п. п. выше результата в начале года. Динамика в других сегментах выглядит более устойчивой. Компонента «Кадры» прибавила за квартал и достигла 48,3 пункта, что свидетельствует о некотором улучшении ситуации на рынке труда, хотя показатель остается ниже нейтральной отметки. Компонента «Кредиты» осталась на уровне 50 пунктов, сохранившись в зоне стагнации. Наиболее позитивные изменения продемонстрировала инвестиционная активность. Соответствующая компонента выросла до «исторического максимума» — 60,6 пункта.

Ситуацию в Курской, Орловской и Тамбовской областях аналитики не исследуют, так как они слишком малы и не входят в топ-50 крупнейших в РФ.

Воронежский бизнесмен Эдуард Краснов сравнивает ситуацию в экономике с «температурой по больнице». «Есть отрасли, которые сейчас на подъеме,— отметил бизнесмен.— Для сельского хозяйства долго складывалась нехорошая ситуация. Но этот год вроде ожидается неплохим. В молочном животноводстве рентабельность шикарная, 20–30%». При этом жилищное строительство, по его словам, в стагнации. «Пока никакого воодушевления не наблюдается. Рынок задушен отсутствием доступных кредитов. Банк смотрит риски конкретно по отрасли и на разные виды бизнеса предлагает разную ставку. По стройке ставка большая. Однако, если смотреть буквально последний месяц по продажам, я вижу, что пошло, есть небольшой рост. Да, он есть. Я его увидел. Но этого мало. То есть если спросить, все ли стоит на месте или улучшается,— да, немножко улучшилось»,— прокомментировал господин Краснов.

Белгородский бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев отметил, что локально фиксируется рост числа закрытий компаний. По его словам, значительная часть предпринимателей долго работала «впрок», но в итоге «терпели-терпели и позакрывались». Основная проблема — падение выручки: «Крупные компании не могут платить средним, средние — мелким. И вся цепочка страдает. Даже курс доллара никого не радует. Настроения бизнесменов разные, у кого-то все нормально».

