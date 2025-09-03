Минтранс пообещал сделать почти все трамваи Москвы беспилотными к 2035 году

В Минтрансе рассказали о планах развития беспилотных трамваев в Москве. К 2030 году ведомство планирует оснастить беспилотными технологиями две трети парка трамваев. Ожидается, что к 2035 году уже 90% трамваев будут ездить без водителей, сообщила пресс-служба ведомства.

Сегодня в Москве запустили первый в России беспилотный трамвай. Он будет перевозить пассажиров на северо-западе города по маршруту № 10 «Метро Щукинская» — Улица Кулакова». До конца 2025 года в Москве планируют запустить еще три беспилотных трамвая, к концу 2026-го их количество должно достигнуть 15.

Развитие беспилотных технологий призвано обеспечить надежность и точность выполнения графика движения, заявили в ведомстве. Оно выполняется в рамках стратегии развития транспорта до 2030 года, которое утвердил глава Москвы Сергей Собянин, отмечает пресс-служба столичной мэрии.