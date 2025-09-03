Приставы пришли на сладкое

На кондитерской фабрике «Глобус» (г. Новоульяновск Ульяновской области) приставы ведут опись имущества предприятия, реализуя обеспечительные меры, наложенные судом по иску Генпрокуратуры. Ведомство требует признать экстремистами владельцев группы компаний КДВ отца и сына Николая и Дениса Штенгеловых и национализировать их активы в России. В группу КДВ входит также новоульяновская кондитерская фабрика. К обеспечительным мерам, введенным судом, относятся наложение ареста на имущество и счета предприятия. На фабрике отмечают, что продолжают работать в прежнем режиме. В правительстве области обещают держать ситуацию на контроле и не допустить остановки производства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Генпрокуратуре считают, что российские активы Дениса Штенгелова (на фото) и его отца следует национализировать

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ В Генпрокуратуре считают, что российские активы Дениса Штенгелова (на фото) и его отца следует национализировать

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

В минувший вторник на новоульяновской фабрике «Глобус» начали работу судебные приставы ульяновского подразделения Главного межрегионального специализированного управления Федеральной службы судебных приставов. Работа ведется в соответствии с исполнительными документами Тверского районного суда Москвы, принявшего к рассмотрению иск Генпрокуратуры о признании экстремистским объединением владельцев группы компаний КДВ — отца и сына Николая и Дениса Штенгеловых и национализации их активов в России. Согласно данным суда, всего 1 сентября выписано 273 исполнительных документа по обеспечительным мерам, на которых настаивала Генпрокуратура. Как ранее сообщал «Ъ», истец требовал в качестве обеспечительных мер наложить арест на акции предприятий холдинга (в том числе АО КДВ, являющееся владельцем 100% ООО «Глобус»), на 100% долей в уставных капиталах компаний, входящих в холдинг (в том числе ООО «Глобус»), а также наложить арест на все принадлежащие денежные средства, в том числе находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях (в число компаний, чьи средства арестовываются, также входит и ООО «Глобус»).

Напомним, по данным «Ъ», в иске Генпрокуратуры отмечается, что ведомством выявлено объединение граждан, деятельность которого представляет угрозу жизни и здоровью граждан России, основам безопасности общества и государства, а потому должно быть признано экстремистским и запрещено. В объединение, считает надзор, входят гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис, имеющий подданство Австралии. Ответчики более десяти лет назад уехали за границу, но бизнес имеют в том числе и в России.

По данным Генпрокуратуры, господин Штенгелов-старший, разделяя «радикальную политику украинских властей», будучи владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, оказывал финансовую помощь националистическим батальонам, принимавшим участие в проведении «карательной операции» в регионе. Кроме того, он образовал собственное военизированное подразделение — батальон терробороны «Киевская Русь», который в дальнейшем послужил кадровой основой для создания формирований «Азов», «Айдар», «Днепр-1» и др. (признаны террористическими и экстремистскими, их деятельность запрещена в России).

В Генпрокуратуре считают, что взгляды и экстремистские убеждения отца разделяет и его сын — Денис Штенгелов, который публично осудил СВО и через инфраструктуру своих зарубежных предприятий снабжал вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами.

Генпрокуратура установила, что «ключевым источником доходов», за счет которых формируется финансовая база господ Штенгеловых, выступает группа компаний КДВ, в структуру которой входят десять фабрик в различных регионах России. Капитализация корпорации, головной компанией которой выступает АО «Кондитерус Ком», оценивается в 497 млрд руб., ежегодный доход — 756 млрд руб., а валовая прибыль — 139 млрд руб.

После начала СВО, по данным истца, владельцы КДВ стали выводить средства за границу. С 2022 года ими за рубеж было перечислено более 21 млрд руб., которые, по версии надзора, были направлены на поддержание экономик США и Австралии, выступающих «спонсорами киевского режима» и поставщиками ему вооружения.

Истец предполагает, что существует реальная угроза использования владельцами производственных активов во вред российским гражданам, в том числе «путем распространения некачественной или опасной продукции». На основании своих доводов Генпрокуратура считает, что принадлежащее Штенгеловым имущество подлежит обращению в федеральную собственность.

Как сообщают СМИ Томска (где зарегистрирована «КДВ групп»), сотрудники холдинга получили электронное письмо от Дениса Шенгелова, в котором тот отрицает обвинения генпрокуратуры.

Предварительное заседание суда по иску Генпрокуратуры (в виде беседы) назначено на 8 сентября.

ООО «Глобус» зарегистрировано в 1997 году, в собственность холдинга КДВ перешло в 2017 году. По итогам 2024 года (данные ФНС), выручка компании составила 6,499 млрд руб., чистая прибыль — 350 млн руб. На предприятии трудится 670 человек из Новоульяновска и близлежащих населенных пунктов, по данным регионального минсельхоза (в ведении которого находится отрасль), средняя заработная плата на фабрике по итогам первого квартала составила 91,9 тыс. руб. Предприятие выпускает 250 наименований продукции, которая поставляется в различные регионы России, а также на экспорт. Предприятие является градообразующим для Новоульяновска. В мае этого года губернатор региона Алексей Русских назвал фабрику «Глобус» «одной из ключевых точек роста» для Новоульяновска.

Получить комментарии гендиректора фабрики Натальи Чекмаревой не удалось — в приемной отказались соединять с гендиректором. В то же время источники на фабрике отметили, что, несмотря на работу приставов, фабрика действует в прежнем режиме.

Региональный министр АПК и развития сельских территорий Алексей Леушкин заметил, что «Глобус» «как работал, так и работает, все производят, люди получают зарплату». «Никаких изменений нет, и если даже будет какая-то передача собственности, я думаю, это никак не коснется коллектива и процесса деятельности предприятия»,— сказал министр, заметив, что пока, по его данным, работа судебных приставов никак не повлияла на функционирование производства.

В Главном межрегиональном специализированном управлении ФССП «Ъ» подтвердили, на «Глобусе» идет работа приставов по исполнительным документам на обеспечительные меры, но комментировать, повлияет ли арест счетов на работу предприятия, и что делается, чтобы сохранить функционирование фабрики в прежнем режиме, отказались, рекомендовав направить письменный запрос. В среду ведомство на запрос «Ъ» еще не ответило.

Вице-премьер облправительства Вадим Андреев (курирует в том числе и региональный минсельхоз) признает, что арест счетов может оказать влияние на деятельность фабрики. «Будем держать ситуацию на контроле и оперативно реагировать, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятия»,— ответил вице-премьер.

Сергей Титов, Ульяновск