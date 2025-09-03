«Девять миллионов рублей в конверт не уберутся»

Арестованного экс-спикера нижегородской думы и бывшего руководителя Арзамасского приборостроительного завода (АПЗ) Олега Лавричева допросили в суде по его уголовному делу. Ему вменяют преступления, связанные с передачей в клинику жены приобретенного за счет АПЗ маммографа и незаконной продажей старого заводского жилья аффилированной компании. Бывший депутат признал, что нарушения с его стороны были, но он не имел злого умысла и старался работать на благо предприятия и заводчан. Часть ответственности Олег Лавричев возложил на проходящую с ним по делу бывшую подчиненную Светлану Смирнову, сообщив, что инициатива продажи непрофильных активов исходила от нее и она оформляла сделки. АПЗ потребовал взыскать с обоих подсудимых 62 млн руб. ущерба, но эту сумму представитель завода обосновать не смог.

Бывший гендиректор АПЗ сообщил, что нарушения были, но с благими намерениями

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В городском суде Арзамаса дал показания бывший гендиректор АПЗ Олег Лавричев. Его задержали в апреле 2024 года на Донбассе, когда он, будучи председателем думы Нижнего Новгорода, поехал добровольцем на СВО. После ареста спикер сложил депутатские полномочия. Олегу Лавричеву вменили особо крупную растрату с легализацией похищенного имущества и мошенничество. По версии следствия, в 2015 году руководитель завода незаконно передал благотворительному фонду «БлагоДарите» маммограф Planmed для онкоскрининга рака груди. Это оборудование, купленное за счет завода, затем оказалось в частной клинике жены Олега Лавричева. Ущерб АПЗ от отчуждения томографа следствие оценило в 22,4 млн руб.

Второй эпизод был связан с продажей в 2016 году земельного участка на Молокозаводской улице со старыми бараками АПЗ. По версии следствия, они были проданы по заниженной цене в 11,8 млн руб., в итоге оказавшись у аффилированной с Олегом Лавричевым фирмы.

В своих показаниях Олег Лавричев сообщил, что преступного умысла не имел и старался делать добрые дела на пользу заводу и Арзамасу, но излишне положился на подчиненных.

«Материалы следствия и ход судебного процесса показали мне, что я ошибался и в силу излишнего доверия совершил противоправные действия, которые привели меня на скамью подсудимых», — рассказал обвиняемый.

С его слов следовало, что АПЗ приобрел маммограф, так как в Арзамасе была нужна диагностика онкологии у женщин, местный депутат просил помощи у губернатора. Но новое медоборудование не стали передавать в городскую больницу. «В то время минздрав и лечебные учреждения лихорадило от частой смены руководства, были постоянные жалобы на дефицит бюджетных средств. Я был заряжен ускорить запуск проекта и выбрал для этого благотворительный фонд, уже давно занимавшийся решением социальных проблем в Арзамасе», — пояснил Олег Лавричев.

Однако у фонда не оказалось лицензии, и чтобы избежать лишней бюрократии, маммограф передали в безвозмездное пользование частному медцентру.

Клиника жены, по словам Олега Лавричева, была убыточной, он из своих средств покрывал ее затраты, но за пять лет работы маммографа онкоскрининг прошли более 4 тыс. женщин: работницы АПЗ за счет фонда ОМС, а для других пациенток были невысокие тарифы.

Последние полтора года медцентр не работает, персонал уволился, а АПЗ отказывается принять арестованный по уголовному делу маммограф. «Таков итог желания помочь людям в Арзамасе с медициной», — заключил Олег Лавричев.

По второму эпизоду с продажей старого жилого фонда бывший гендиректор пояснил, что акционеры АПЗ ставили задачу избавиться от непрофильных активов, увеличивающих затраты. Превращенный в служебные квартиры бывший запасной командный пункт Минавиапрома СССР был ветхим и финансово нагружал предприятие. Поэтому Олег Лавричев согласился с предложением начальника юридического управления завода Светланы Смирновой продать обременительные постройки. Она рассказала о заинтересованном в покупке земли застройщике «Зодчий-НН» и готовила документы по сделке, сообщил в суде Олег Лавричев. От начальника юрслужбы он впоследствии узнал, что инвестор неожиданно передумал застраивать участок.

Однако поскольку совет директоров АПЗ уже одобрил сделку и вся предпродажная подготовка была проведена, отказываться было уже не с руки, пояснил Олег Лавричев.

По его показаниям, он не погружался в детали сделки, но когда в начале 2016 года узнал от Светланы Смирновой, что у компании-инвестора нет денег на покупку недвижимости, дал взаймы часть своих средств, а часть занял у знакомого.

«Сумм не называю — не помню, это есть в материалах дела, я и это подтверждаю», — добавил подсудимый. В 2017 году ООО «Зодчий-НН» перепродало объект арзамасскому застройщику «Авангард» за 23 млн руб. По словам Олега Лавричева, он поторопил Светлану Смирнову с этой сделкой, так как займы надо было возвращать, а полученные назад свои 3 млн руб. наличными он первым из благотворителей вложил в установку памятника Сергию Старгородскому, помогая Нижегородской епархии к приезду патриарха. То, что со второй сделки не были уплачены налоги, а деньги обналичили, Олег Лавричев, по его словам, не знал, полностью полагаясь в оформлении на Светлану Смирнову, у которой, «видимо, были свои планы». Он также отрицал ее показания о передаче ему 9 млн руб. в конверте, отметив, что такая сумма в конверт даже не уберется.

«Я признаю противоправность своих действий и готов нести за них ответственность», — заключил Олег Лавричев. Воспользовавшись 51-1 статьей Конституции РФ, он отказался отвечать на вопросы сторон, сообщив, что не видит в этом смысла.

Завод как потерпевший заявил требования о солидарном взыскании с Олега Лавричева и Светланы Смирновой 62 млн руб. ущерба. Однако детально обосновать расчет этой суммы представитель АПЗ Дмитрий Кониченко не смог. Подсудимые с иском АПЗ не согласились. Олег Лавричев полагает, что на предприятии не учли 11,8 млн руб., полученных по сделке с ООО «Зодчий-НН», и завысили оценку стоимости проданной недвижимости. А Светлана Смирнова осталась недовольна тем, что предприятие возложило на нее ущерб по двум эпизодам, хотя растрата с маммографом ей не вменяется.

Свою версию событий с продажей недвижимости АПЗ Светлана Смирнова изложит на своем судебном допросе 10 сентября.

Роман Кряжев