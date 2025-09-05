В Большом театре выступила оперная певица Аида Гарифуллина

Сольное выступление российской оперной певицы Аиды Гарифуллиной (сопрано) состоялось 5 сентября на Исторической сцене Большого театра. Гала-концерт поставил режиссер театра и кино Алексей Франдетти. В программе — арии русских и зарубежных композиторов.

Праздничный концерт прошел в сопровождении симфонического оркестра Большого театра, дирижером выступил заслуженный артист России Антон Гришанин. Также в концерте участвовали прима-балерина театра Светлана Захарова и скрипач Вадим Репин. Вместе с ними выступили солист Михайловского театра Семен Антаков (баритон), солистка Мариинского театра Ирина Шишкова (меццо-сопрано) и приглашенный солист Мариинского, Михайловского и Большого театров Иван Гынгазов (тенор).

Это первое сольное выступление госпожи Гарифуллиной на сцене Большого театра. Впервые с сольной программой в Москве она выступила в феврале 2017 года в Большом зале Московской консерватории.

В марте 2026 года Аида Гарифуллина исполнит «Риголетто» в Королевском оперном театре «Ковент-Гарден» в Лондоне. В апреле она выступит в Баварской государственной опере.