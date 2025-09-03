Бывший президент Франции Николя Саркози в интервью газете Le Figaro подверг жесткой критике позицию нынешнего главы государства Эмманюэля Макрона по отношению к России. Он назвал заявления действующего президента о российской угрозе «исторической ошибкой».

Фото: Abdul Saboor / Reuters Николя Саркози

По словам господина Саркози, Европа ныне более изолирована на международной арене, чем Россия, и это представляет «огромный риск для Запада». «Мы проигрываем этот политический конфликт»,— подчеркнул политик.

Николя Саркози также отметил, что Киев, по его мнению, уже не сможет одержать победу в противостоянии с Москвой, а в будущем Украина может потерять ещё больше территорий. При этом экс-президент полагает, что интеграция Украины в Европейский союз или в НАТО была бы ошибкой с экономической и политической точек зрения. Он отметил, что киевскому режиму стоит рассматривать территориальные уступки, которые могли бы быть вынесены на референдум под контролем ООН.