Путин вернулся в Россию из Китая

Самолет президента России Владимира Путина приземлился во Владивостоке. Глава государства вернулся из Китая, где был с четырехдневным визитом.

Во Владивостоке президент примет участие в юбилейном Восточном экономическом форуме и обсуждения развития Дальневосточного федерального округа. Поездка продлится два дня, в ходе которых глава государства примет участие в нескольких важных мероприятиях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в четверг Владимир Путин сосредоточится на обсуждении ключевых вопросов, касающихся развития Дальнего Востока. В рамках визита президент посетит филиал Национального центра «Россия», где ему представят интерактивную презентацию о достижениях региона.