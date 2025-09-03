Запрещенное ИГ взяло ответственность за теракт на митинге в Пакистане

Группировка «Исламское государство» (признана террористической организацией и запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Пакистане в провинции Белуджистан. Его организовал террорист-смертник из группировки, пишет AFP.

Теракт произошел сегодня в городе Кветте на парковке у стадиона после окончания митинга Национальной партии провинции. Министр внутренних дел Белуджистана Хамза Шафкат сообщил агентству, что из-за взрыва в толпе погибло 15 человек, десятки пострадали. По его словам, на смертнике было около восьми килограмм взрывчатки.

Сегодня утром Geo TV передавал данные министерства здравоохранения о 38 пострадавших, восемь из которых находятся на лечении в больницах.