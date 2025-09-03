«Уфа» и московское «Торпедо» не забили голов в очном матче

Матч восьмого тура Лиги PARI между футбольными клубами «Торпедо» и «Уфа» закончился нулевой ничьей. Игра проходила на поле «Арены Химки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

В первом тайме ближе к голу были москвичи — после удара нападающего Александра Юшина из-за пределов штрафной мяч попал в штангу ворот Александра Беленова.

Начало второго тайма осталось за уфимцами. Команде из Башкирии удались несколько атак, которые закончились ударами. Например, опасно били Уильямс Чимези и Алан Хабалов, но открыть счет не смогли.

Концовка матча прошла без опасных моментов. На 88-й минуте команды устроили потасовку, закончившуюся желтыми карточками для защитника «Уфы» Александра Теняева и полузащитника «Торпедо» Даниила Шамкина.

Добавленные три минуты тоже не привели к голам.

После восьми матчей у ФК «Уфа» девять очков: по столько же у «СКА-Хабаровск», ярославского «Шинника» и красноярского «Енисея». Команды делят с девятой по двенадцатую строчки в турнирной таблице Первой лиги. «Торпедо» с пятью очками занимает 16-е место.

Следующий матч «Уфа» проведет в Новороссийске, где встретится с местным «Черноморцем».

Идэль Гумеров