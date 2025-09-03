Общиной в колонию

Верховный суд Адыгеи оставил без изменений приговор Аскарбию Тазову, который осужден на 14 лет строгого режима за организацию незаконного вооруженного формирования. Четверо единомышленников Тазова, увлекавшихся идеями создания родовых общин и возрождения СССР, также отправятся в места лишения свободы на длительные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Приговор Майкопского городского суда Адыгеи по делу о создании в республике незаконного вооруженного формирования (НВФ) вступил в силу, сообщили “Ъ” 3 сентября в республиканском управлении ФСБ России. Аскарбий Тазов признан виновным в организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ), а также незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 222 и 223.1 УК РФ), ему назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Вячеслав Ерошевич, Геннадий Султанов, Сергей Бруяка и Георгий Ковалев признаны участниками НВФ. Последнему назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы, остальным — по девять лет колонии строгого режима. Фигуранты дела оспаривали приговор в Верховном суде Адыгеи, но апелляционная инстанция оставила судебный акт без изменений.

Как следует из апелляционного определения, опубликованного в базе ГАС «Правосудие», осужденные имели взгляды, сходные с идеологией неформальной организации «Союз Советских Социалистических Республик», которая в 2019 году была признана в РФ экстремистской и запрещена.

Все они входили в незарегистрированное общественное объединение «Великий собор юга Руси», идеология которого основана на якобы незаконности распада СССР и нелегитимности Российской Федерации как правопреемника, с целью насильственного изменения конституционного строя РФ. Чтобы вооружиться, Аскарбий Тазов и его сторонники отправлялись в горы. Там они надеялись разыскать оружие времен Великой Отечественной войны. В группировке обсуждались и более экстремальные способы доступа к оружию. Один из свидетелей сообщал, что господин Тазов изготовил несколько луков, с которыми, по его словам, участники группировки могут нападать на сотрудников правоохранительных органов с целью завладения огнестрельным оружием.

Лингвистическая экспертиза переговоров и переписки злоумышленников показала, что их высказывания свидетельствуют об обсуждении действий, связанных с насилием, поджогами, уничтожением имущества с применением оружия и взрывчатых веществ, а также с оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. При обыске у Аскарбия Тазова и его единомышленников были обнаружены патроны, огнестрельное оружие, метательные ножи, луки, взрывчатые вещества и электродетонаторы.

В ходе судебного процесса фигуранты дела не признали себя виновными. Аскарбий Тазов пояснил, что он вместе со своими сторонниками создавал родовую общину для ведения подсобного хозяйства и не планировал никаких насильственных действий. Аскарбий Тазов утверждает, что является гражданином СССР — РСФСР, но не РФ, при этом своей идеологии никому не навязывает, законы РФ, по его словам, не нарушает.

Анна Перова, Краснодар