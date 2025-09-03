Общиной в колонию
Экстремистов осудили на длительные сроки
Верховный суд Адыгеи оставил без изменений приговор Аскарбию Тазову, который осужден на 14 лет строгого режима за организацию незаконного вооруженного формирования. Четверо единомышленников Тазова, увлекавшихся идеями создания родовых общин и возрождения СССР, также отправятся в места лишения свободы на длительные сроки.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Приговор Майкопского городского суда Адыгеи по делу о создании в республике незаконного вооруженного формирования (НВФ) вступил в силу, сообщили “Ъ” 3 сентября в республиканском управлении ФСБ России. Аскарбий Тазов признан виновным в организации незаконного вооруженного формирования (ч. 1 ст. 208 УК РФ), а также незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 222 и 223.1 УК РФ), ему назначено наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Вячеслав Ерошевич, Геннадий Султанов, Сергей Бруяка и Георгий Ковалев признаны участниками НВФ. Последнему назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы, остальным — по девять лет колонии строгого режима. Фигуранты дела оспаривали приговор в Верховном суде Адыгеи, но апелляционная инстанция оставила судебный акт без изменений.
Как следует из апелляционного определения, опубликованного в базе ГАС «Правосудие», осужденные имели взгляды, сходные с идеологией неформальной организации «Союз Советских Социалистических Республик», которая в 2019 году была признана в РФ экстремистской и запрещена.
Все они входили в незарегистрированное общественное объединение «Великий собор юга Руси», идеология которого основана на якобы незаконности распада СССР и нелегитимности Российской Федерации как правопреемника, с целью насильственного изменения конституционного строя РФ. Чтобы вооружиться, Аскарбий Тазов и его сторонники отправлялись в горы. Там они надеялись разыскать оружие времен Великой Отечественной войны. В группировке обсуждались и более экстремальные способы доступа к оружию. Один из свидетелей сообщал, что господин Тазов изготовил несколько луков, с которыми, по его словам, участники группировки могут нападать на сотрудников правоохранительных органов с целью завладения огнестрельным оружием.
Лингвистическая экспертиза переговоров и переписки злоумышленников показала, что их высказывания свидетельствуют об обсуждении действий, связанных с насилием, поджогами, уничтожением имущества с применением оружия и взрывчатых веществ, а также с оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. При обыске у Аскарбия Тазова и его единомышленников были обнаружены патроны, огнестрельное оружие, метательные ножи, луки, взрывчатые вещества и электродетонаторы.
В ходе судебного процесса фигуранты дела не признали себя виновными. Аскарбий Тазов пояснил, что он вместе со своими сторонниками создавал родовую общину для ведения подсобного хозяйства и не планировал никаких насильственных действий. Аскарбий Тазов утверждает, что является гражданином СССР — РСФСР, но не РФ, при этом своей идеологии никому не навязывает, законы РФ, по его словам, не нарушает.