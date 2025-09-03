Число пациентов из Китая в России выросло за год на 20%

За первое полугодие 2025 года число граждан Китая, которые получили в России медицинскую помощь, достигло 46 тыс. человек. Это на 20% больше, чем в прошлом году, рассказала заместитель министра здравоохранения Евгения Котова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Аналогичная картина с пациентопотоком из Монголии, где ежегодный рост составляет более 15%, из Северной Кореи с ростом более 40%. Это еще раз подтверждает, что потенциал до конца не раскрыт и наши лучшие здравницы, конечно, ждут иностранных туристов»,— сказал госпожа Котова.

Она отметила, что за шесть лет работы над федеральным проектом «Экспорт медуслуг» в Россию для лечения приехали более 21 млн иностранцев. Среди преимуществ российской медицины госпожа Котова отметила доступные цены и развитую инфраструктуру здравоохранения. Она также отдельно упомянула санаторно-курортное лечение, которое, по ее словам, существует только в России.

Дария Максимова, Виктория Колганова, Владивосток