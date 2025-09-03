За неделю в России снизились цены на морковь, картофель и капусту

Годовая инфляция в России снизилась с 8,43% до 8,28% за неделю с 26 августа по 1 сентября 2025 года, согласно обзору Минэкономразвития РФ. По данные Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в указанный период составил 99,92%.

Особенно заметно подешевела плодоовощная продукция — в среднем на 3,2%. Среди овощей сильнее всего снизились цены на морковь (на 7,2%), картофель (на 6,9%) и белокочанную капусту (на 5,7%). Также подешевел лук (-5,5%), столовая свекла (-3,7%), яблоки (-3,4%) и помидоры (-2,8%). Исключением стали огурцы, которые подорожали на 2,2%.

В то же время мясо и продукты переработки заметно подорожали. Говядина, баранина и сахар-песок прибавили в цене по 0,4%. Цены на куриные яйца, сосиски, сардельки и консервы мясные для детского питания повысились на 0,3%. Свыше 0,2% выросли цены на свинину, куриное мясо, колбасы полукопченые и варено-копченые, пшеничную муку, гречневую крупу, макаронные изделия, маргарин и питание в кафе и столовых.

Среди непродовольственных товаров подорожали спички (+0,6%), хозяйственное мыло (+0,4%), смартфоны и колготки (+0,3%). Одновременно стали дешевле пылесосы (-0,7%), телевизоры (-0,5%), подгузники и корма для животных.

Рост цен на бензин и дизельное топливо был незначительным — 0,3% и 0,1% соответственно. Наибольшее удорожание топлива зафиксировано в Чечне (+6,4%) и Дагестане (+3,2%). В Москве и Петербурге цены на топливо выросли на 0,1%.