На Ставрополье на развитие семейных ферм направили более 60 миллионов рублей

В Ставропольском крае обладателями грантов на развитие семейных ферм на общую сумму 63,2 млн руб. стали пять фермерских хозяйств. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава регионального Минсельхоза Сергей Измалков.

Победители конкурса — фермеры из Георгиевского, Новоалександровского, Степновского и Труновского округов, представили проекты, включающие развитие птицеводства и мясного скотоводства, а также создание мощностей для переработки молока и убоя крупного рогатого скота.

Грант на развитие семейной фермы может достигать 30 млн руб., но не может превышать 60% стоимости проекта. Размер гранта определяется конкурсной комиссией, которая учитывает запланированные собственные средства хозяйства и его расходы на указанные цели. Также важными критериями отбора являются приоритетность направления деятельности, наличие в собственности или аренде земель сельскохозяйственного назначения, производственных объектов и сельхозтехники.

С 2012 года на Ставрополье поддержку получили 237 проектов. Эта мера помогает семейным фермам расширить или модернизировать производство, приобрести новое оборудование и подвести инженерные коммуникации.

Наталья Белоштейн