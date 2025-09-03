В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с подарочными курсами

В Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий рассказали о новом способе мошенничества. Оно связано с распространением вредоносного программного обеспечения под видом «подарочного курса» по психологии в Telegram.

Злоумышленники выдают себя за авторов популярных каналов и рассылают подписчикам «эксклюзивные предложения» с файлами, содержащими вредоносные программы. В одном из зафиксированных случаев женщина, подписавшаяся на канал по психологии, получила личное сообщение якобы от имени владельца канала. В нем содержалась благодарность за подписку и предложение скачать файл «курсы.apk», позиционируемый как бесплатный подарочный курс. После установки этого файла на телефон программа получила доступ к банковским приложениям, и со счетов пользовательницы были переведены все деньги мошенникам.

В ведомстве подчеркнули, что злоумышленники легко собирают списки подписчиков популярных Telegram-каналов и создают поддельные аккаунты их авторов. От имени последних они рассылают сообщения с прикреплёнными файлами, которые на самом деле оказываются вирусами. Цель подобных действий — кража персональных данных и денежных средств.