В Ярославской области на льготные лекарства направили 2,5 млрд рублей

В Ярославской области в 2025 году на льготное лекарственное обеспечение выделено около 2,5 млрд рублей. Эти средства направлены на поддержку более 130 тыс. жителей. Большая часть финансирования, 82,8%, поступает из регионального бюджета, остальное — из федерального. Об этом заместитель министра здравоохранения региона Наталья Гурьянова сообщила на заседании профильного комитета Ярославской областной думы.

Более полумиллиарда рублей направлено на лекарства для больных сахарным диабетом, 823 млн рублей — на лечение онкогематологических заболеваний, и 153 млн рублей — на препараты для астматиков. На инновационные препараты и продукты лечебного питания для детей-инвалидов затрачено 222 млн и 17 млн рублей соответственно. Особое внимание уделяется пациентам с редкими заболеваниями, которых в регионе 264 человека, включая 148 детей.

«Учитывая высокую значимость применения современных средств диагностики у детей, страдающих сахарным диабетом 1-го типа, в Ярославской области в числе первых в России введены дополнительные меры социальной поддержки в виде бесплатного обеспечения расходными материалами к системам непрерывного мониторинга глюкозы. Начиная с мая 2022 года помощь предоставлена 609 жителям региона. С прошлого года по инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева возраст пациентов, которые могут воспользоваться этой мерой поддержки, увеличен до 23 лет», — сообщила заместитель министра здравоохранения региона Наталья Гурьянова.

На заседании комитета было принято решение о создании при нем экспертного совета из 11 человек. В его состав вошли представители Росздравнадзора, управления Федеральной службы защиты прав потребителей и благополучия человека, Территориального фонда обязательного медицинского страхования, главные врачи, депутаты областной думы и представители правительства.

Антон Голицын