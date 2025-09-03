Зумеры позаботились о «Тамагочи»

Официальный продавец «Тамагочи» заработал $100 млн на ностальгии по игрушкам из девяностых. С начала года компания продала 10 млн виртуальных домашних питомцев по всему миру. Это примерно 10% всех продаж за почти 30 лет. «Тамагочи» становится модным аксессуаром для зуммеров, отмечают производители. Последняя, 37-я версия, стоит $50.

Современные модели имеют более детализированный дисплей и поддержку Wi-Fi, рассказал техноблогер Валентин Петухов, известный как Wylsacom:«В свое время это была действительно популярная игрушка. Понятно, что в России в основном продавались китайские клоны, и оригинальных "Тамагочи" у нас было достаточно мало. Может быть, именно поэтому многие сейчас пытаются наверстать упущенное и посмотреть, что же из себя представляет оригинал. Пока в основном речь идет про старые черно-белые варианты. Чего-то экстранового они пока не предлагают. Есть там версии подороже, может быть, экранчик будет цветным, но в целом идея та же. Есть еще модели, которые соединяются со смартфонами, и таким образом можно лучшее от двух миров взять. Но, мне кажется, при этом как раз теряется тот самый стиль, за которым все идут. У оригинального "Тамагочи" в зависимости от игрушки были разные зверьки. Поэтому если ее владелец хотел какого-то конкретного питомца, то нужно было купить другую модель.

Сейчас они придумали варианты и в стиле "Парка юрского периода", то есть в целом производитель еще и на волне хайпа может придумывать интересные коллаборации и тоже с этого что-то собирать».

Как отмечают в компании-производителе, кроме Японии, активнее всего продажи идут в США — туда уходит больше трети товара. Еще 15% приходится на Европу, а на Азию — только 2%. Как тренд внедряется в повседневную жизнь современной молодежи? Корреспондент “Ъ FM” в Америке Екатерина Мур рассказала, что игрушки помогают покупателям справиться с одиночеством: «В американском обществе все больше и больше молодых людей страдают от так называемого одиночества в Сети. И "Тамагочи"— это хорошо забытое старое, что дает возможность для коммуникаций.

Вместе с тем игрушка предлагает нечто совершенно иное, своего рода ограниченное, управляемое взаимодействие. У него нет бесконечной ленты алгоритмов, уведомлений. Это такой цифровой детокс в миниатюре.

Такой вариант дарит чувство контроля, ответственности в этом тревожном мире. Поэтому активная целевая аудитория, помимо детей и подростков, это, как ни странно, взрослые люди от 25 до 40 лет. Компания при этом активно продвигает фансообщество в соцсетях. В TikTok пользователи показывают своих питомцев, делятся советами по уходу или демонстрируют свои коллекции. Вот эти видео набирают миллионные просмотры».

Тем временем пользователи в соцсетях делятся видео с первой в истории свадьбы «Тамагочи». Почти две сотни молодых людей в нарядной одежде с яркими браслетами на руках танцуют, устраивают конкурсы и зарабатывают тематические сувениры. Церемония прошла в Канаде, на ней «обручились» более 100 цифровых питомцев.

Анжела Гаплевская