Breaking Defence: Швеция не поставит новейшие истребители Gripen на Украину до окончания боевых действий

Швеция не намерена поставлять Украине новейшие истребители Gripen до прекращения там боевых действий. Об этом изданию Breaking Defence заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон.

По словам министра, две страны находятся «в диалоге» и продажа Украине новейших самолетов Gripen Echo, которые стоят на вооружении ВВС Швеции и Бразилии, возможна, но только в будущем. Господин Юнсон особо отметил, что поставки самолетов напрямую «зависят» от окончания боевых действий на Украине.

Зато, по словам министра, это условие не действует в отношении более старых самолетов Gripen С/D. «Мы открыты для переговоров»,— заметил в этой связи господин Юнсон и добавил, что обсуждал этот вопрос во время своего визита в Киев на прошлой неделе.

Виктор Буй