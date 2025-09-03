Продлен арест уроженцу Самары, блогеру Арсену Маркаряну

Уроженцу Самары Арсену Маркаряну продлили арест до 9 ноября. Блогер утверждал на заседании суда, что при задержании находился на пассажирском сидении, а не в багажнике, как заявляет полиция.

Адвокаты Арсена Маркаряна сообщили, что он прибыл в Москву 14 июля и более месяца свободно передвигался по городу, несмотря на возбуждение дела 9 июня. По их словам, 23 августа его задержали без применения силы, и в отделении полиции ему не сообщили о розыске. Защита предоставила суду 51 страницу документов, подтверждающих, что блогер ведет правопослушный образ жизни и готов сотрудничать со следствием.

Арсен Маркарян подчеркнул, что не собирался покидать Россию, так как у него не было необходимых документов. Полиция утверждает, что он прятался в машине, направлявшейся в Белоруссию. Блогеру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» за публикацию видео, оскорбляющего память защитников Отечества. Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. На допросе Маркарян не признал вину.

В январе 2025 года прокуратура Москвы усмотрела признаки преступления в видео интервью с Арсеном Маркаряном, в котором он призывал к терактам в отношении жителей России. Он сказал, что граждан следует атаковать беспилотниками. Контрольный орган передал следователям материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). Также Арсен Маркарян был известен публичными призывами к насилию над женщинами.