Краевые власти намерены оплачивать учебу студентам-медикам

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Правительство Прикамья готово покрыть расходы на обучение студентов четвертых и пятых курсов, обучающихся по медицинским специальностям на договорной основе. Как рассказал в ходе прямой линии губернатор Дмитрий Махонин, за это они должны будут после выпуска отработать в государственных медорганизациях не менее трех лет. Также регион уже выплачивает средства студентам и ординаторам, которые совмещают учебы с работой. По его словам, выплаты в размере 100 тыс. руб. получили первые шесть человек. Всего на ежегодные выплаты могут претендовать двести будущих медиков.

Кроме того, в регионе на четверть увеличены бюджетные места на медицинские специальности в техникумах и колледжах. Краевые власти выплачивают студентам-целевикам из учреждений среднего профобразования по 20 тысяч руб. в год. Также увеличен целевой набор в медицинских вузах. Сегодня это 1235 студентов и 266 ординаторов. При этом из бюджета оплачивается двухгодичное обучение врачей в ординатуре университета по особо востребованным специальностям.

В июле этого года глава региона внес на рассмотрение краевого парламента законопроект о передаче служебного жилья в собственность медицинским работникам. В первую очередь эта мера ориентирована на врачей и фельдшеров в сельской местности и малых городах . Согласно проекту закона, оформить служебное жилье в собственность смогут специалисты, отработавшие не менее 10 лет на полной ставке в государственных больницах и поликлиниках.