От велика до мала

Региональный производитель спорттоваров «А.В.Т.-Спорт» закрыл в Перми почти все магазины своей одноименной розничной сети. У компании остается только одна торговая точка на ул. Куйбышева, 115б. Параллельно «А.В.Т.-Спорт» выставила на продажу за 237 млн руб. свой складской комплекс по этому же адресу. Собственник группы Алексей Тарасенко закрытие сети и продажу недвижимости не комментирует. В компании сообщают, что последний магазин «А.В.Т.-Спорт» продолжит работу. Эксперты отмечают, что многие арендаторы торговых площадей из-за развития онлайн-торговли теряют выручку и клиентов. После закрытия почти всех магазинов «А.В.Т.-Спорт», возможно, станет продавать товары через маркетплейсы, либо с помощью собственных систем онлайн-продаж. Также компания может оставить один шоу-рум.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Перми выставлен на продажу складской комплекс с участком по ул. Куйбышева, 115б. По этому адресу находятся здания группы компаний «А.В.Т.-Спорт» — местного производителя спорттоваров. Согласно объявлению, здания в составе комплекса имеют площадь 3 тыс. кв. м, а участок под ними — 1,8 га. Часть помещений отапливаемые (218,4 кв. м), а часть — холодные (2,8 тыс. кв. м). Стоимость лота — 237 млн руб. Продажей объекта занимается АН «Ника». По данным 2ГИС, по ул. Куйбышева, 115б находится магазин спортивной сети «А.В.Т.-Спорт». Рядом, по ул. Куйбышева, 115б/3, работает турагентство «А.В.Т.-Трэвел», а по ул. Куйбышева, 115б/2 — обувная фабрика группы Trek (ООО «Трек»).

Помимо продажи комплекса на ул. Куйбышева, «А.В.Т.-Спорт» закрывает магазины своей розничной сети. В частности, из соцсетей компании недавно стало известно о прекращении работы одного из двух оставшихся магазинов по ш. Космонавтов, 186. Магазин работает до 7 сентября, после этого в городе останется только один отдел, по ул. Куйбышева, 115б. Всего сеть состояла из пяти магазинов (дополнительно к упомянутым — на ул. Юрша, 84, ул. Писарева, 29 и ул. Маршала Рыбалко, 95, но они закрылись в прошлом году).

Здание магазина «А.В.Т.-Спорт» является предметом судебных разбирательств. С прошлого года в Арбитражном суде Пермского края рассматривается иск администрации Индустриального района Перми к Алексею Тарасенко о признании магазина незаконной постройкой и его сносе. Помимо этого объекта, мэрия потребовала признать незаконными и снести еще четыре здания на ш. Космонавтов, неподалеку от планируемого строительства двухуровневой развязки. Решение по иску к господину Тарасенко еще не принято. К слову, год назад здание этого магазина выставлялось на продажу за 48,8 млн руб., сейчас объявления неактуальны.

Алексей Тарасенко отказался комментировать «Ъ-Прикамье» продажу складского комплекса и закрытие магазинов. В офисе самой сети сообщили, что последний свой отдел (на ул. Куйбышева) закрывать не станут. «Магазин в собственности. Здесь будет продаваться исключительно продукция, производимая компанией: велосипеды, обувь, лыжные ботинки и тому подобное»,— пояснили в «А.В.Т-Спорт».

Пермский холдинг «А.В.Т.-Спорт» принадлежит Алексею Тарасенко. В сервисе kartoteka.ru указано, что он является учредителем обувной фабрики «Трек», ИТ-компании «Актив», охранного агентства «АВТ-Безопасность» и компании по производству текстильных изделий «А.В.Т.-Мастер». Также господин Тарасенко развивает туристическую компанию «А.В.Т.-Трэвел».

Согласно сайту «А.В.Т.-Спорт», компания создана в 1993 году. Холдинг производит лыжные ботинки, коньки для массового катания, туристическую обувь, экипировку для командных видов спорта, единоборств, художественной гимнастики, аксессуары для активного отдыха (ледянки и тюбинги). На фабриках в Перми и Березниках компания производит велосипеды и горные велосипеды Black Aqua. В 2024 году холдинг открыл производственную точку в Узбекистане, новые производства в Кунгуре и Лысьве.

Тенденция сокращения числа спортмагазинов характерна не только для «А.В.Т.-Спорт», но и для Перми и страны в целом. Как сообщил «Ъ» со ссылкой на «Яндекс Карты», в Перми в августе насчитывалось 39 спортивных магазинов, что на 4,9% меньше, чем год назад. В России число спортмагазинов за год уменьшилось на 6%, до 3,8 тыс.

Директор управляющей компании «Столица» Константин Копытов говорит, что многие арендаторы торговых площадей, работающие в офлайне, теперь испытывают сложности. «Основные причины — падение выручки, уход многих клиентов в онлайн-торговлю. К этому добавилась и проблема с кад­рами: молодежь не хочет идти в продавцы, официанты и администраторы»,— рассуждает собеседник. По мнению Константина Копытова, после закрытия магазинов «А.В.Т.-Спорт», возможно, станет продавать товары через маркетплейсы, либо с помощью собственных систем онлайн-продаж. Также компания может оставить один шоу-рум, куда можно будет придти за покупками.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев тоже говорит о переориентации потребителей на онлайн-торговлю. Отчасти этим объясняется закрытие магазинов сети в Перми. Объективный фактор закрытия точки на ш. Космонавтов — суд о незаконности магазина по этому адресу. Кроме того, владелец группы мог начать развивать другие направления бизнеса, в частности производство спортивной и туристической обуви. «Импортозамещение в сегменте обуви, с уходом западных брендов (и наличия подделок на маркетплейсах), — относительно перспективная ниша, с прицелом на развитие интернет-торговли по всей России и за рубежом. Уход в онлайн логичен в этом случае»,— полагает Игорь Расторгуев. Аналитик тоже считает, что группа может сохранить один магазин бывшей сети. Возможно, поэтому компания готова отказаться от большого складского помещения ввиду высоких издержек. Вероятен вариант открытия склада за городом, где аренда площадей не так высока.

Евгения Ахмедова