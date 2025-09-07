Иногда они возвращаются
Новая жизнь пластинок, кассет и CD в эпоху цифры
Американские СМИ недавно сообщили, что ожидаемый в октябре релиз студийного альбома Тейлор Свифт «Life of a Showgirl» может спровоцировать очередной взлет популярности аудиокассет, поскольку выйдет и на этом носителе. Похоже, кассеты могут стать еще одним полузабытым форматом аудиозаписи, напомнившим о себе в последние годы.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
На протяжении практически всего XX века основным тиражируемым музыкальным носителем оставались пластинки. Технология была изобретена еще в конце XIX века, а известные нам долгоиграющие виниловые диски появились в 1940-х. На 1980-е пришелся пик популярности аудиокассет, когда они, благодаря своей компактности и дешевизне, постепенно вытеснили с рынка винил. В 1990–2000-х главным аудионосителем были компакт-диски — CD, недостижимые для предшественников по уровню износоустойчивости, емкости и простоте в использовании. С развитием интернета в 2000-х музыкальный рынок стал избавляться от физических носителей. Сначала музыку скачивали, а потом появился стриминг. Сегодня это основной драйвер роста мировой музыкальной индустрии, обеспечивающий около 70% всех доходов отрасли. По данным международной организации IFPI, представляющей права крупнейших звукозаписывающих компаний мира, в 2024 году выручка от стриминга впервые превысила отметку в $20 млрд. Для сравнения: на физические носители в том же году пришлось $4,8 млрд, или чуть более 16%.
На крупнейшем музыкальном рынке мира, в Соединенных Штатах, доля стриминга уже превышает 80% (выручка в 2024 году — $14,9 млрд). На физические носители приходится 11%, при этом 3/4 выручки генерируют пластинки, которые в последние три года обгоняют по продажам компакт-диски (44 млн штук против 33 млн в 2024 году). Продажи аудиокассет на их фоне по-прежнему настолько мизерны, что их даже не выносят в отдельную категорию.
Для сравнения: в конце 1980-х количество проданных аудиокассет в США превышало 400 млн штук. Продажи компакт-дисков на пике расцвета в конце 1990-х — начале 2000-х достигали 700 млн единиц.
Когда говорят о возрождении интереса к аналоговой музыке, речь, как правило, идет о самом старом формате — пластинках. На американском рынке рост выручки в этой категории физических музыкальных носителей фиксируется 18-й год подряд. Хотя, конечно, он остается далек от расцвета 1970-х.
Данные по виниловым пластинкам форматов LP (long play) и EP (extended play)
Виниловый ренессанс происходит и в других странах. В Японии в 2024 году было выпущено 3,1 млн пластинок, причем 2/3 пришлись на японскую музыку и лишь треть — на западную. Объем производства винила в денежном выражении первые за последние 30 лет превысил 7 млрд иен ($47 млн). В Великобритании в 2024 году было продано 6,7 млн виниловых пластинок — это пятикратный рост по сравнению с 1994-м. Впервые с начала 1990-х британское статистическое ведомство включило пластинки в набор товаров и услуг, используемых для расчета уровня инфляции. В Германии продажи винила утроились по сравнению с 2015 годом и удвоились по сравнению с 2019-м (до €153 млн в 2024 году). В отличие от США во всех этих странах пластинкам пока не удалось обогнать по объемам CD, хотя продажи дисков в последние годы находятся на нисходящем тренде.
Аналогичная картина складывается и в России. За 2024 год рост продаж только на двух маркетплейсах — Ozon и Wildberries составил более 88%, подсчитали для «РИА Новости» аналитики Moneyplace. Всего было продано 40,59 тыс. пластинок по сравнению с 21,55 тыс. годом ранее. Опасения, что на торговле пластинками негативно скажутся европейские санкции, запретившие ввоз винила в РФ, оказались напрасными. В начале 2025 года компания Muzilla Production открыла второй в стране завод полного цикла по производству виниловых пластинок. О планах запустить свое производство в Новосибирске объявил старейший российский лейбл звукозаписи — «Фирма Мелодия».
В опросе участвовали 43 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 64 лет из 26 стран
Эксперты отрасли видят несколько объяснений тому, что физические носители по-прежнему находят свою аудиторию. Причем не только у старшего поколения, движимого ностальгией, но и у миллениалов и зумеров. Кто-то стремится к неидеальному, более аутентичному звучанию, которое дает винил или пленка. Кому-то в цифровую эпоху не хватает более полного взаимодействия с музыкой — пластинку или кассету нужно переворачивать и проигрывать в определенной последовательности. Нельзя просто включить любой трек в любой момент. А некоторые суперфанаты, привыкшие потреблять музыкальный контент в цифровом формате, просто хотят иметь еще и физическое воплощение любимых треков. Даже если им не на чем их слушать. Примечательное исследование компании Luminate показало, что у 50% покупателей винила в США нет проигрывателей. Физические носители стали полноценными объектами коллекционирования.
Подобные тенденции понимают и активно используют музыкальные звезды первой величины. Все верхние позиции составляемого IFPI рейтинга топ-20 самых продаваемых в мире виниловых альбомов занимают современные исполнители. По итогам 2024 года возглавляет рейтинг Тейлор Свифт со своим последним альбомом «The Tortured Poets Department». В двадцатку попали и пять ее старых альбомов.
Лидеры на мировом рынке виниловых пластинок
Источник: Top 20 IFPI Global Vinyl Album Chart 2024.
Звезде такого уровня, выступления которой способны даже разгонять инфляцию и вызывать землетрясения, по силам вдохнуть новую жизнь в аудиокассеты. Тем более что у нее это будет уже не первый опыт. В 2023 году перезаписанные альбомы «1989 (Taylor’s Version)» и «Speak Now (Taylor’s Version)» также выходили на аудиокассетах. По данным американского журнала Billboard, было продано 17,5 тыс. и 11,5 тыс. копий соответственно. Извлечь свою пользу из «эффекта Тейлор Свифт» смогут и пластинки с дисками — на этих носителях также ожидаются релизы.