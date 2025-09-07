Иногда они возвращаются

Американские СМИ недавно сообщили, что ожидаемый в октябре релиз студийного альбома Тейлор Свифт «Life of a Showgirl» может спровоцировать очередной взлет популярности аудиокассет, поскольку выйдет и на этом носителе. Похоже, кассеты могут стать еще одним полузабытым форматом аудиозаписи, напомнившим о себе в последние годы.

На протяжении практически всего XX века основным тиражируемым музыкальным носителем оставались пластинки. Технология была изобретена еще в конце XIX века, а известные нам долгоиграющие виниловые диски появились в 1940-х. На 1980-е пришелся пик популярности аудиокассет, когда они, благодаря своей компактности и дешевизне, постепенно вытеснили с рынка винил. В 1990–2000-х главным аудионосителем были компакт-диски — CD, недостижимые для предшественников по уровню износоустойчивости, емкости и простоте в использовании. С развитием интернета в 2000-х музыкальный рынок стал избавляться от физических носителей. Сначала музыку скачивали, а потом появился стриминг. Сегодня это основной драйвер роста мировой музыкальной индустрии, обеспечивающий около 70% всех доходов отрасли. По данным международной организации IFPI, представляющей права крупнейших звукозаписывающих компаний мира, в 2024 году выручка от стриминга впервые превысила отметку в $20 млрд. Для сравнения: на физические носители в том же году пришлось $4,8 млрд, или чуть более 16%.

На крупнейшем музыкальном рынке мира, в Соединенных Штатах, доля стриминга уже превышает 80% (выручка в 2024 году — $14,9 млрд). На физические носители приходится 11%, при этом 3/4 выручки генерируют пластинки, которые в последние три года обгоняют по продажам компакт-диски (44 млн штук против 33 млн в 2024 году). Продажи аудиокассет на их фоне по-прежнему настолько мизерны, что их даже не выносят в отдельную категорию.

Для сравнения: в конце 1980-х количество проданных аудиокассет в США превышало 400 млн штук. Продажи компакт-дисков на пике расцвета в конце 1990-х — начале 2000-х достигали 700 млн единиц.

Когда говорят о возрождении интереса к аналоговой музыке, речь, как правило, идет о самом старом формате — пластинках. На американском рынке рост выручки в этой категории физических музыкальных носителей фиксируется 18-й год подряд. Хотя, конечно, он остается далек от расцвета 1970-х.

Данные по виниловым пластинкам форматов LP (long play) и EP (extended play)

Виниловый ренессанс происходит и в других странах. В Японии в 2024 году было выпущено 3,1 млн пластинок, причем 2/3 пришлись на японскую музыку и лишь треть — на западную. Объем производства винила в денежном выражении первые за последние 30 лет превысил 7 млрд иен ($47 млн). В Великобритании в 2024 году было продано 6,7 млн виниловых пластинок — это пятикратный рост по сравнению с 1994-м. Впервые с начала 1990-х британское статистическое ведомство включило пластинки в набор товаров и услуг, используемых для расчета уровня инфляции. В Германии продажи винила утроились по сравнению с 2015 годом и удвоились по сравнению с 2019-м (до €153 млн в 2024 году). В отличие от США во всех этих странах пластинкам пока не удалось обогнать по объемам CD, хотя продажи дисков в последние годы находятся на нисходящем тренде.

Аналогичная картина складывается и в России. За 2024 год рост продаж только на двух маркетплейсах — Ozon и Wildberries составил более 88%, подсчитали для «РИА Новости» аналитики Moneyplace. Всего было продано 40,59 тыс. пластинок по сравнению с 21,55 тыс. годом ранее. Опасения, что на торговле пластинками негативно скажутся европейские санкции, запретившие ввоз винила в РФ, оказались напрасными. В начале 2025 года компания Muzilla Production открыла второй в стране завод полного цикла по производству виниловых пластинок. О планах запустить свое производство в Новосибирске объявил старейший российский лейбл звукозаписи — «Фирма Мелодия».

В опросе участвовали 43 тыс. респондентов в возрасте от 16 до 64 лет из 26 стран

Эксперты отрасли видят несколько объяснений тому, что физические носители по-прежнему находят свою аудиторию. Причем не только у старшего поколения, движимого ностальгией, но и у миллениалов и зумеров. Кто-то стремится к неидеальному, более аутентичному звучанию, которое дает винил или пленка. Кому-то в цифровую эпоху не хватает более полного взаимодействия с музыкой — пластинку или кассету нужно переворачивать и проигрывать в определенной последовательности. Нельзя просто включить любой трек в любой момент. А некоторые суперфанаты, привыкшие потреблять музыкальный контент в цифровом формате, просто хотят иметь еще и физическое воплощение любимых треков. Даже если им не на чем их слушать. Примечательное исследование компании Luminate показало, что у 50% покупателей винила в США нет проигрывателей. Физические носители стали полноценными объектами коллекционирования.

Подобные тенденции понимают и активно используют музыкальные звезды первой величины. Все верхние позиции составляемого IFPI рейтинга топ-20 самых продаваемых в мире виниловых альбомов занимают современные исполнители. По итогам 2024 года возглавляет рейтинг Тейлор Свифт со своим последним альбомом «The Tortured Poets Department». В двадцатку попали и пять ее старых альбомов.

Лидеры на мировом рынке виниловых пластинок Место Исполнитель/группа Альбом Продажи в 2024 году (тыс. шт.) 1 Тейлор Свифт The Tortured Poets Department 2 220 2 Билли Айлиш Hit Me Hard and Soft 612 3 Чаппелл Рон The Rise and Fall of a Midwest Princess 487 4 Сабрина Карпентер Short n’ Sweet 430 5 Тейлор Свифт 1989 (Taylor’s Version) 362 6 Тейлор Свифт Midnights 321 7 Тейлор Свифт Folklore 315 8 Группа Fleetwood Mac Rumours 314 9 Тейлор Свифт Lover 297 10 Чарли XCX Brat 278 11 Тейлор Свифт Evermore 253 12 Бейонсе Cowboy Carter 245 13 Майкл Джексон Thriller 245 14 Tyler, The Creator IGOR 243 15 Оливия Родриго Guts 235 16 Эми Уайнхаус Back to Black 234 17 Боб Марли Legend 225 18 Лана Дель Рей Born to Die 220 19 Ариана Гранде Eternal Sunshine 219 20 Ноа Каан Stick Season 214 Источник: Top 20 IFPI Global Vinyl Album Chart 2024.

Звезде такого уровня, выступления которой способны даже разгонять инфляцию и вызывать землетрясения, по силам вдохнуть новую жизнь в аудиокассеты. Тем более что у нее это будет уже не первый опыт. В 2023 году перезаписанные альбомы «1989 (Taylor’s Version)» и «Speak Now (Taylor’s Version)» также выходили на аудиокассетах. По данным американского журнала Billboard, было продано 17,5 тыс. и 11,5 тыс. копий соответственно. Извлечь свою пользу из «эффекта Тейлор Свифт» смогут и пластинки с дисками — на этих носителях также ожидаются релизы.

Текст: Ольга Шкуренко