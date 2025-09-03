Экстремальный курс

На месте автоцентра группы «Экскурс» на ул. Уральской в Перми открылся салон регионального дилера техники для активного отдыха «Дилос-Экстрим». Здание продавалось за 130 млн руб., сделка состоялась в августе. «Дилос-Экстрим» открыл третью свою торговую точку на фоне падения продаж у автодилеров. Эксперты указывают на рост продаж экстремальной техники и узость этого рынка в Перми. Одни собеседники подчеркивают вероятность 10-процентного дисконта при заключении сделки между сторонами от начальной цены, другие называют заявленную «Экскурсом» цену на здание обоснованной и привлекательной.



Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В бывшем здании автоцентра холдинга «Экскурс» на ул. Уральской в Перми открылся салон регионального дилера техники для активного отдыха «Дилос-Экстрим». На сайте компании уже значится филиал по этому адресу. Ранее автомобильный холдинг «Экскурс» выставил на продажу здание салона из-за отсутствия экономической целесообразности его содержания.

Руководитель «Дилос-Экстрим» Евгений Копыгин сообщил «Ъ-Прикамье», что здание группа компаний приобрела в собственность. Сделка между сторонами состоялась в августе. Центр «Дилос-Экстрим» на новом месте открылся 25 августа, в нем ведется продажа техники, ее ремонт и техническое обслуживание.

Управляющий директор автохолдинга «Экскурс» Роман Кибасов сделку с «Дилос-Экстрим» оставил без комментариев.

О продаже «Экскурсом» салона на ул. Уральской, где дилер продавал машины китайского бренда FAW, стало известно в июне. Здание площадью 1,4 тыс. кв. м расположено на участке площадью более 2,7 тыс. кв. м, находящемся в собственности. Объект продавался за 130 млн руб. (87 тыс. за 1 кв. м). Владелец предлагал помещения в аренду за 410 руб. за 1 кв. м в месяц. «Хорошо подходит для станции технического обслуживания и производства»,— указано в объявлении.

В августе «Экскурс» выставил на продажу еще один свой салон — на ш. Космонавтов, за 115 млн руб. В нем компания продавала автомобили Jaecoo, Omoda, Jetta. Сейчас объявления о продаже этого актива сняты с сайтов «Авито» и «Циан». Недвижимость дилера была выставлена на продажу на фоне спада продаж автомобилей с осени 2024 года. Отметим, что в июле темпы падения авторынка стали замедляться.

ГК «Экскурс» (ООО «Экс­курс-Авто» и ООО «Элит Мобайл») основана в 1998 году, первый автосалон был открыт на ул. Козьмы Минина. Ранее группа продавала автомобильные бренды Volkswagen, Skoda и Chevrolet, однако после ухода этих концернов из России в 2022 году стала получать дилерства китайских авто. На сайте «Экскурса» отмечается, что сейчас компания продает машины из Поднебесной: Chery, Omoda, MA, FAW и Jetta. У холдинга осталось два салона (на проспекте Парковом и ш. Космонавтов) и центр кузовного ремонта на ул. Героев Хасана.

Как указано на сайте «Дилос-Экстрим», компания имеет 20-летний опыт работы, занимается продажей и обслуживанием техники для активного отдыха в Перми и Пермском крае брендов AODES, «Русская механика», Parsun, Mercury, СПЭВ, Northsilver. Группа продает снегоходы, квадроциклы, гидроциклы, катера, лодки и подвесные моторы, а также экипировку, аксессуары и запчасти для них. Помимо нового салона на ул. Уральской, филиалы группы находятся на ул. Борцов Революции в Перми и в Березниках.

Согласно kartoteka.ru, ООО «Дилос-Экстрим» зарегистрировано в 2004 году в Перми, учредителями указаны Дмитрий Соснин и Евгений Копыгин. Господин Соснин также является собственником ООО «ДиэСаЙ» (оптовая торговля твердым, жидким, газообразным топливом). Господин Копыгин владеет московскими ООО «ОКБ Моторы» и ООО «Формула Д» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, неспециализированная оптовая торговля) и пермскими ООО «Фан-клуб» и ООО «Имперское» (розничная торговля в специализированных магазинах, охота, отлов и отстрел диких животных). Кроме того, Евгений Копыгин возглавляет Федерацию гребли на байдарках и каноэ Пермского края.

Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин указал на рост продаж экстремальной техники в последнее время. Техника BRP, которую, в том числе, продает «Дилос-Экстрим», относится к премиальной, такой рынок в Перми довольно узкий, и количество его участников ограничено. «К экстрим-технике у покупателей есть интерес, и этот сегмент пока еще не достиг пикового значения. Полагаю, что в компании „Дилос-Экстрим“ могли открыть в Перми еще одну точку, чтобы увеличить продажи техники, либо начать продажи новых брендов»,— рассуждает Алексей Деткин. По его мнению, с учетом характеристик здания салона и его небольших размеров, в том числе малого размера парковки, объект мог быть продан с дисконтом порядка 10%.

Телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на данные Российского союза туриндустрии, сообщал, что в 2022 году спрос на активный отдых на природе вырос по некоторым направлениям на 150%. Туроператоры оценивали годовую аудиторию любителей приключений минимум в 2 млн человек. В этом году Торгово-промышленная палата России оценивала российский рынок вездеходной техники примерно в 24 млрд руб. О растущем спросе россиян на экстремальный отдых в 2024 году сообщало издание Adindex.ru.

Доля массового туризма в продажах вездеходной техники тогда составляла около 30% заказов и росла ежегодно, писала «Газета.Ru» со ссылкой на КАЗ «Север».

Руководитель ООО «Перспектива–Сделки с гарантией» Владимир Онянов посчитал цену объекта в 130 млн руб. обоснованной и привлекательной. Здание имеет свободное назначение, и, если бы его не купил «Дилос-Экстрим», объект мог быть использован под продажу стройматериалов, спорттоваров или техники. Продуктовыми магазинами этот микрорайон обеспечен, поэтому вряд ли в нем могли открыть продуктовый супермаркет, рассуждает господин Онянов. По словам собеседника, нормативный срок экспозиции таких объектов может составлять шесть месяцев, но это строение быстро сменило собственника. «Здание привлекательное, находится на центральной улице Мотовилихинского района, на насыщенной трассе, конкурентов у него в сегменте торговых помещений немного. Кроме того, объект свежий, не требует серьезных ремонтов и имеет большой участок в 27 соток (2,7 тыс. кв. м), что тоже привлекательно»,— подчеркнул господин Онянов.

Евгения Ахмедова