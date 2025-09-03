Похитителя ярославского кенгуру отправят в психбольницу

В Калужской области суд освободил от уголовной ответственности обвиняемого в краже кенгурят из зоопарков Ивана Некрасова и применил к нему меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Суд счел доказанным, что похищения кенгуру из зоопарков в Калужской и Ярославской областях совершены лицом в состоянии невменяемости. В прокуратуре сообщили, что в ходе расследования было установлено: обвиняемый страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, лишившим его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Некрасова отправили в больницу, где он будет находиться под интенсивным наблюдением. Постановление суда в законную силу не вступило.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по версии следствия, в сентябре 2024 года злоумышленник незаконно проник в вольер Ярославского зоопарка и при помощи сачка поймал детеныша кенгуру, поместил его в сумку и вынес за территорию. Спустя несколько дней в Жуковском районе Калужской области в Парке птиц обвиняемый похитил двух кенгурят, один из которых погиб при перевозке.

Похититель продал ярославского кенгуру по кличке Крош за 120 тыс. руб. в частный питомник в Королеве. Дела были объединены в одно производство.

Алла Чижова