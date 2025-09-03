Краевая программа профпереподготовки участников СВО стартует 5 сентября

Открытие образовательной программы «Герои Прикамья» пройдет 5 сентября на выставке «Мы защищаем свой родной дом», об этом в ходе прямого эфира рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Как отметил глава региона, по итогам конкурсных испытаний обучение государственному и муниципальному управлению пройдут 64 кандидата на базе РАНХиГС. Кроме того, сформирован резерв программы из тех, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции. После возвращения домой они смогут пройти обучение. Всего в резерв зачислено 35 человек.

Образовательная программа предусматривает профессиональную переподготовку в объеме 500 часов. Участники изучат систему государственного управления, основы экономики и финансов, а также современные технологии управления. Кроме того, они погрузятся в реальные экономические, политические и общественные процессы региона. Также предусмотрены тренинги по развитию управленческих навыков и личной эффективности.

Участники программы успешно прошедшие обучение и стажировку и защитившие выпускную работу получат предложения на управленческие должности в органы государственной и муниципальной власти. Речь идет о работе в системе образования, патриотического воспитания и работе с молодежью, а также трудоустройстве в государственные компании. Сейчас на уровне региона формируется кадровый резерв из управленческих должностей. За каждым из обучающихся будет закреплен наставник. Господин Махонин пояснил, что он также будет работать в этом статусе.