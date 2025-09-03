На ремонт клинико-диагностического центра в Казани выделят 106,7 млн рублей

На ремонт стационарных блоков межрегионального клинико-диагностического центра (МКДЦ) в Казани направят более 106,7 млн руб. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Для ремонта планируется закупить новые трубы, линолеум, обои, краску, умывальник.

Заказчиком является «Главинвестстрой Республики Татарстан». Денежные средства будут выделены из бюджета региона. Ремонтные работы должны завершить до 31 мая 2026 года. Срок исполнения контракта — 8 июля следующего года.

По данным портала госзакупок, ранее на ремонт МКДЦ уже выделяли 500 млн руб. Заказчиком выступал «Главстрой Республики Татарстан».

Диана Соловьёва