«Бестъ» нашел «Источник» для инвестиций

ГК «БестЪ» вчера обнародовала подробности своего проекта по редевелопменту бывшего здания научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института «Источник» на улице Даля, д. 10 лит. Б. В проект многофункционального комплекса «Avenue на Карповке» компания намерена направить 4 млрд рублей. Участники рынка считают, что локация для проекта подобрана правильно и проблем с поиском арендаторов у владельцев возникнуть не должно. Слабым местом проекта они называют потенциальные проблемы с парковочными местами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «AVENUE на Карповке - формат многособственнического объекта с центральной управляющей компанией»

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» «AVENUE на Карповке - формат многособственнического объекта с центральной управляющей компанией»

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Как сообщили в ГК «Бестъ», в составе комплекса появятся офисы, рестораны, видовой стрит-ритейл, апартаменты с террасами и штаб-квартиры с панорамным видом на Петербург.

«"Avenue на Карповке" — формат многособственнического объекта с центральной управляющей компанией»,— говорят в компании. Площадь здания — 20 706 кв. м. Объект состоит из трех корпусов по 6–8 этажей.

В первом корпусе предусмотрены офисные помещения, его ввод намечен на второй квартал 2026 года.

Во втором корпусе концепцией предусмотрены коммерческие помещения свободного назначения, в третьем корпусе будут расположены штаб-квартиры. Ввод в эксплуатацию второго и третьего корпусов — первый квартал 2027 года.

«На первом этаже МФК "Avenue на Карповке" разместится общественное пространство Re:Karpovka, которое включит в себя рестораны, кофейни, арт-галереи, шоурумы, дизайнерские мастерские»,— говорят в ГК «Бестъ». Инвестиции в создание проекта оцениваются в 4 млрд рублей, проект осуществляется за счет собственных средств без привлечения стороннего финансирования.

Эксперты полагают, что место для реализации проекта выбрано удачное. Ольга Шарыгина, партнер по развитию и инвестициям экосистемы Becar Asset Management, считает: «Любое пятно на Петроградской стороне удачное, потому что места там с каждым годом остается все меньше и меньше, а востребованность локации — все больше и больше».

Единственная проблема Петроградской стороны, по мнению госпожи Шарыгиной — это парковка. «Если девелоперу удастся организовать как-то более гуманно данный вопрос, то это будет большой победой. Если нет, то, к сожалению, потенциальные гости и потенциальные арендаторы столкнутся с проблемами, которые есть сейчас у всех, кто живет, работает или временно останавливается на Петроградке»,— рассуждает она.

«Проекту предстоит конкурировать с текущими проектами, которые уже есть у самого "БестЪ" (речь об "Avenue на Павлова"), и, наверное, с "Северной короной", в первой очереди которой тоже присутствуют апартаменты. Кроме того, есть проекты на Петровском острове, которые тоже будут составлять конкуренцию, особенно по качеству, по стилю»,— полагает госпожа Шарыгина.

Александр Кравцов, совладелец Fizika Development, добавляет: «Коллеги долгое время искали подходящую концепцию, и, на мой взгляд, у них получилось идеально. Дело в том, что конструктив здания не самый простой для создания удобных планировок помещений. Определенные размеры сетки колонн и высота этажа более четырех метров ограничивает архитекторов в создании привычных пространств. Но у коллег огромный опыт реализации непростых свежих и модных проектов, поэтому и данный многофункциональный комплекс будет успешным». Он отмечает, что необходимой составляющей успеха как раз является создание инфраструктуры. «Думаю, что цена выше 400 тыс. рублей за квадратный метр вполне обоснована и юниты будут востребованы среди инвесторов и бизнеса»,— говорит господин Кравцов. Как и его коллега из Becar, он также считает, что единственный риск проекта — это дефицит парковочных мест. «Для подобного проекта большое количество парковок это must have, однако при реконструкции подземный паркинг не сделать, а площадь участка небольшая»,— напоминает он.

Сергей Владимиров, руководитель филиала IBC Real Estate, говорит, что стоимость продажи офисов в подобных проектах составляет 400–500 тыс. руб./кв. м, а апартаменты в Петроградском районе идут по верхней границе рынка — 500–700 тыс. руб./кв. м. Он также указывает на сложности управления многофункциональными комплексами: «Невозможно контролировать состав резидентов, что влияет на имидж проекта. Много пользователей — много интересов, и они могут конфликтовать».

По оценке Виктора Заглумина, партнера Bright Rich | CORFAC International, Петроградская сторона остается самой востребованной локацией для размещения офисов в Петербурге, несмотря на удаленность от метро. «Рынок продажи офисов в розницу в Петербурге пока не сформировался, но такие проекты позволяют застройщикам быстрее вернуть инвестиции»,— поясняет он. Основной спрос, по его словам, может прийти от частных компаний, стремящихся зафиксировать расходы на аренду и обеспечить себе гибкость в размещении.

Александра Хренкова