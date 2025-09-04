Всем сестрам по слезам

4 сентября онлайн-кинотеатр Wink начал показывать сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается» Ольги Долматовской и Жоры Крыжовникова — не совсем ремейк, а скорее переосмысление классического фильма Владимира Меньшова, действие которого перенесено в начало 2000-х и в наше время. Рассказывает Юлия Шагельман.

Лет десять назад в российской киноиндустрии бытовала точка зрения, что отечественный зритель не любит мюзиклы — например, когда в 2018 году на экраны выходила первая часть будущей трилогии «Лед», ее музыкальную природу в промоматериалах никак не афишировали. Успех картины доказал ошибочность этого мнения, и «Лед 2» (2020), поставленный Жорой Крыжовниковым, уже не стеснялся быть мюзиклом. Однако сам Крыжовников экспериментировал с этим жанром еще раньше: в «Самом лучшем дне» (2015), не самой известной его работе (скорее его знают по комедии «Горько!» (2013), сериалу «Звоните ДиКаприо» (2018) и конечно, «Слову пацана» (2023)), но тем не менее ценимой преданными поклонниками режиссера.

Поэтому превращение в его руках новой версии «Москва слезам не верит» в мюзикл не удивляет. Многофигурные песенно-танцевальные номера дополнительно взвинчивают мелодраматическую атмосферу (из условного ремейка полностью исчез меткий юмор оригинала, а страсти обострились, опасно приблизившись к территории сериала «Лимитчицы»). А то, что это jukebox musical, то есть построенный не на оригинальных, специально написанных песнях, а на известных и узнаваемых — если поем про Москву, то «Этот город» группы «Браво» и «Город» группы «Танцы минус», если про несчастную женскую долю, то «Песенку про меня» Аллы Пугачевой,— добавляет столь любимую современными производителями контента нотку ностальгии.

Сюжет восьмисерийного шоу в самых общих чертах следует сценарию Валентина Черныха, который лег в основу фильма Меньшова, и рассказывает историю трех подруг, приехавших покорять Москву. Как и в оригинале, первая серия отправляет зрителей вместе с персонажами на двадцать лет назад, в 2003 год. Романтичная скромница Ксюша (Тина Стойилкович) проваливает экзамены в институт, но в тот же день знакомится с разбитной Машей (Мария Камова, также известная как блогер Маш Милаш), которая затаскивает ее на неудачное прослушивание на «Фабрику звезд», и трудолюбивой студенткой медицинского вуза Олей (Анастасия Талызина).

Девушки снимают комнаты в обшарпанной квартире и делятся друг с другом мечтами и надеждами. Маша стремится выйти замуж за иностранца и уехать в роскошную жизнь, в которой есть собственный бассейн и вид на Голливудские холмы, Оля — стать хирургом и помогать людям, а Ксюша — встретить большую любовь. Кандидатом на эту роль становится мажористый Влад (Иван Янковский), здешняя версия Рудольфа/Родиона. Но Ксюша, несмотря на доверчивость к жизни и к людям, не так наивна, как Катерина из фильма 1979 года: из родной Самары она уехала, спасаясь от мужа-абьюзера, от которого у нее остались маленький сын и шрам на животе от ножа.

Создателей нового сериала отличает от их предшественников не только стремление добавить в сюжет подобные жесткие детали, но и вообще некоторый цинизм. Так, у них героини не проносят свою дружбу через всю жизнь: двадцать лет спустя выясняется, что повзрослевшие Ксюша (Марина Александрова), Маша (Валерия Астапова) и Оля (Юлия Топольницкая) все это время не общались. Кроме того, создатели сериала полностью отказываются от единственной беспроблемной линии оригинала: Оля, их аналог меньшовской Тоси, не живет в крепком браке с любимым мужем и детьми, а связывает свою судьбу с женатым доктором (Андрей Бурковский) намного старше себя, при котором через двадцать лет обретается в качестве невенчанной жены/секретарши/домохозяйки/воспитательницы его внуков.

Стоит ли говорить, что Ксюша и Маша тоже не находят к сорока годам «простого женского счастья»: первая застряла в опостылевшем романе с женатым слабаком (Милош Бикович), вторая разводится с мужем-американцем (Дэниел Барнс). Но обещание хэппи-энда уже маячит на горизонте в лице Гоши (Антон Васильев) — конечно, тут он тоже Гоша, он же Гога, он же Жора — в грязных ботинках, с гитарой, песнями Высоцкого и твердым убеждением, что залог счастливых отношений — в том, что мужчина зарабатывает больше. Очевидно, эти взгляды ему предстоит скорректировать, а героиням — открыть, что в сорок лет жизнь только начинается. Ну а зрители, если что, подпоют.

Юлия Шагельман