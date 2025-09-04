Смена названия — дело техники

Один из крупнейших агрохолдингов в России — группа компаний «Русагро» — через суд добилась запрета на использование своего фирменного наименования. Претензии компании адресовались уфимскому ООО «Русагротех», которое вышло на рынок спустя 20 лет после появления «Русагро». В суде представитель истца настаивал, что схожее название уфимской компании вводит в заблуждение потребителей. Суд согласился с доводами «Русагро». Юристы полагают, что решение соответствует судебной практике, а неисполнение судебного акта приведет к финансовым последствиям.

"Русагро" отстояло эксклюзивные права на использование своего названия

Арбитражный суд Башкирии обязал уфимское ООО «Русагротех» предпринимателя Андрея Беспоясова сменить название. На этом настояло ООО «Группа компаний "Русагро"», основанное в 1995 году предпринимателем Вадимом Мошковичем, и являющееся одним из крупнейших агрохолдингов России: компания специализируется на производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе.

Как пояснил представитель «Русагро» в суде, компания была зарегистрирована в феврале 2003 года. Земельный банк холдинга составляет около 685 тыс. га. Компания владеет товарным знаком «Русагро», а также является учредителем ООО «Русагро-инвест» и ООО «Русагро-технологии».

«Русагротех» зарегистрирован в мае 2023 года. Таким образом, указал истец, ответчик появился позже, чем «Русагро». При этом «Русагротех» «занимается теми же видами деятельности, что и он, используя при этом фирменное наименование, сходное до степени смешения с его фирменным наименованием, что нарушает его права и законные интересы», следует из решения суда. Претензия с требованием прекратить использование спорного фирменного наименования была оставлена без удовлетворения, отметил представитель «Русагро».

Ответчик в своем отзыве просил отказать в удовлетворении иска. По мнению «Русагротех», они с истцом работают на разных товарных рынках, и это якобы исключает «введение в заблуждение конечных потребителей обществ». Так, «Русагро» специализируется на производстве сельхозпродукции, а «Русагротех» — на поставках машин и оборудования.

Арбитражный суд Башкирии не принял этот довод ответчика. Он обратил внимание на то, что у обеих компаний совпадают основные и дополнительные виды деятельности: оптовая торговля машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства; оптовая торговля сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая трактора и так далее.

«Соответственно, истец и ответчик осуществляют аналогичную деятельность. Такое сходство способно ввести в заблуждение контрагентов при участии указанных юридических лиц в хозяйственном обороте»,— указал суд.

Это не первое судебное разбирательство «Русагро» в Башкирии по поводу фирменного наименования. Ранее подобный спор возник с ООО «Русагро», зарегистрированным в Уфимском районе. В мае этого года арбитражный суд республики обязал местную компанию сменить название. Апелляционную жалобу ответчик, судя по карточке дела, не подавал. В начале августа ФНС уведомило о намерении исключить компании из Единого государственного реестра юридических лиц.

«Решение суда принято в пределах сформированной судебной практики по вопросам защиты фирменного наименования. Ключевой элемент "Русагро" очевидно доминирует в наименовании ответчика, а пересечение видов деятельности от торговли зерном до универсальной оптовой торговли делает риск смешения для контрагентов и потребителей вполне реальным. Шансы на обжалование весьма невысоки. Игнорирование судебного акта может повлечь не только исполнительский сбор, но и административную ответственность, а также назначение астрента — судебной неустойки за неисполнение решения. Таким образом, совокупность возможных правовых последствий превращает уклонение от исполнения решения суда в экономически невыгодное поведение»,— пояснил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

