В Ярославля монтируют новые остановки для трамвая

В Дзержинском районе Ярославля на участке от больницы №9 до трамвайного депо установят 23 новых остановочных павильона в рамках второго и четвертого этапов проекта по модернизации трамвайной инфраструктуры. Об этом сообщил концессионер ООО «Мовиста Регионы Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Мовиста регионы Ярославль» Фото: ООО «Мовиста регионы Ярославль»

Новые остановки будут аналогичны тем, что уже установлены на участке от Ленинградского проспекта до разворотного круга на улице Блюхера.

«Новые остановочные комплексы выполнены в едином современном стиле и отвечают всем требованиям комфорта и безопасности, включая доступность для маломобильных граждан. Остановки предполагаются со встроенными информационными панелями, которые будут предоставлять пассажирам актуальную информацию»,— сообщил гендиректор ООО «Мовиста Регионы Ярославль» Павел Копырин.

Как подчеркнул господин Копырин, новые остановки будут иметь улучшенные характеристики. Например, на информационных панелях будет не только название остановки, но и температура воздуха, текущее время и время прибытия трамвая. Всего планируется переустройство порядка 60 остановочных площадок и павильонов.

Напомним, что с 15 сентября планируется возобновить движение трамваев в Дзержинском районе по маршруту «ЯМЗ —Больница №9».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в рамках концессионного соглашения между ярославским правительством и «Мовиста Регионы Ярославль» в город поступили 47 новых трамваев. Продолжается работа по модернизации трамвайной сети. Завершение всей линейной части проекта и запуск полноценного движения запланированы на конец 2026 года.

Алла Чижова