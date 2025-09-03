Членам ростовской «кладбищенской» группировки дали от 7,5 до 23 лет колонии

В Ростове-на-Дону огласили приговор 15 членам организованной преступной группы (ОПС) «Кладбищенские». Их признали виновными в вымогательстве, мошенничестве, а также создании и участии в преступном сообществе. Фигурантам назначили от 7,5 до 23 лет лишения свободы, сообщило управление ФСБ по Ростовской области.

Группировку и ее подразделение «Сельмаш» создал Нодари Асоян («Нодар Руставский»). Как сообщили в ведомстве, с 2011 по 2019 год злоумышленники вымогали деньги у осужденных и предпринимателей, занимавшихся ритуальными услугами.

Всего по фактам преступлений возбудили 18 уголовных дел. Ранее приговоры получили еще 10 членов ОПС. Нодари Асояна, скрывающегося на Украине, объявили в международный розыск. Вместе с ним разыскивают Роберта Лскавяна, Сергея Кочконяна, Михаила Кобалия и Дмитрия Шевченко.

Никита Черненко