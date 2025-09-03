СКР возбудил уголовное дело после избиения тренера подростками в Верх-Нейвинском

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту избиения тренера по лыжным гонкам группой подростков в поселке Верх-Нейвинский. Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, дело расследуется по ч.2 ст. 213 УК РФ ( хулиганство, совершенное группой лиц), предусматривающей наказание до семи лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщил портал Е1, инцидент произошел 1 сентября. Группа подростков каталась по лесу рядом со спортивной базой на питбайках. Тренер Александр Пятыгин сделал им замечание, после чего произошел конфликт. Молодые люди повалили тренера на землю и начали бить. Нападавшие записали инцидент на видео. По данным издания, у тренера диагностированы множественные гематомы, и есть подозрение на перелом ребер.

В ходе расследования сотрудники Следственного комитета проводят необходимые следственные действия, включая допросы, осмотр места происшествия и экспертизы. Участвуют и подозреваемые подростки. Решается вопрос о предъявлении обвинения и мерах пресечения.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, участниками нападения оказались девятиклассники местной школы.

«Их родители сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Самих фигурантов поставят на учет в службе ПДН»,— прокомментировал Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, в школе, где учатся подростки, проведут собрание для профилактической работы.

Полина Бабинцева