В Черноземье 4 сентября осадков не ожидается, от +9°С до +23°С

В четверг, 4 сентября в регионах Черноземья будет облачно. Температура варьируется от +9°С ночью до +23°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде, по прогнозам синоптиков, малооблачно. Ночью температура составит +12°C. Днем — +23°C.

В Воронеже в темное время суток ожидается переменная облачность, +13°C. Днем — малооблачно, +22°C.

В Курске — ясная погода. Ночью будет +11°C. Днем — +21°C.

В Липецке ожидается переменная облачность. Ночью температура составит +11°C, днем — +20°C.

В Орле без осадков, ночью — +9°C. Днем — +21°C.

В Тамбове — пасмурно, днем температура достигнет +21°C. В темное время суток она составит +11°C.

Кабира Гасанова