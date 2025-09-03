На спортбазе «Пермские медведи» могут появиться гостиничный комплекс и каток

На спортивной базе «Пермские медведи» может быть построен гостиничный комплекс, рассказал губернатор Дмитрий Махонин в ходе прямой линии с жителями Прикамья. Также он отметил, что там может появиться каток (на средства частного инвестора) и новый выезд со спортивного объекта. Отдельно планируется строительство лыжероллерной трассы, стрельбища и разборных трибун.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, база оказалась в краевой собственности в 2021 году. Ранее она принадлежала Экопромбанку, вошедшему в процедуру банкротства. Объекты был выкуплен на торгах по реализации имущественной базы должника. Цена сделки составила свыше 80 млн руб.