В Волгограде мальчика-инвалида обеспечат лекарствами по иску прокуратуры

В Волгограде прокуратура в судебном порядке добилась восстановления прав 13-летнего мальчика на льготное лекарственное обеспечение. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Центрального района Волгограда выяснила, что вопреки требованиям законодательства 13-летний мальчик-инвалид периодически не обеспечивался необходимыми лекарствами. У ребенка имеется тяжелое заболевание почек.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило Советский районный суд Волгограда обязать региональный комитет здравоохранения обеспечить мальчика лекарственными препаратами в соответствии с медицинскими показаниями и объемом лечения. Требования удовлетворены, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения по мере его вступления в законную силу.

Павел Фролов