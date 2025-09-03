Сотрудника офиса сотовой связи в Выксе обвиняют в незаконной передаче информации

Следователи выксунского межрайонного отдела возбудили уголовное дело в отношении сотрудника офиса одного из операторов сотовой связи. Его подозревают в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 3 сентября.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Как полагает следствие, в 2025 году фигурант по просьбе незнакомца за деньги передал третьему лицу информацию о персональных данных абонента.

Противоправные действия выявлены оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД. Расследование продолжается.

В УФСБ добавили, что подозреваемый находится под подпиской о невыезде, вину он признал.

Галина Шамберина