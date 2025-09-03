В селе Канаевка Пензенской области пожар охватил несколько жилых домов

В селе Канаевка Городищенского района Пензенской области произошел пожар, распространившийся на несколько жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Экстренным службам стало известно о пожаре в частном секторе на ул. Молодежная в 11:27 сегодня, 3 сентября. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, увидели, что горят открытым огнем два жилых дома по всей площади. Сильный ветер и плотная застройка способствовали быстрому распространению огня еще на три жилых дома.

В результате произошедшего никто не пострадал. Специалисты локализовали пожар на 350 кв. м. В тушении задействовали 26 человек и 10 единиц техники.

Павел Фролов